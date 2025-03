Publicado chamamento público para escolha de OSC para gerenciar CRJ Novo Horizonte

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (25), o Edital de Chamamento Público nº 002/2025 para Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), com o objetivo de firmar parceria para executar e gerir o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Novo Horizonte, no município de Serra. As propostas serão recebidas até o próximo dia 24 de abril. Acesse o edital.

O processo de chamamento é gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Unidade de Gestão de Projeto (UGP) do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã do Governo do Estado.

O processo de seleção é regido pela Lei Federal 13.019/2014. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação.

A proposta deve ser cadastrada sob o Assunto: “PROPOSTA DE CHAMAMENTO PÚBLICO”; e, em Resumo da solicitação identificar como Proposta Chamamento Público – Edital 002/2025 – CEL/UGP. As propostas serão analisadas por uma comissão de seleção. O resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 27 de maio.

Dúvidas

Os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação do Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhadas em até 10 (dez) dias úteis anteriores à data limite de envio de proposta, por meio do e-mail [email protected],, com assunto Edital 002/2025 – CEL/UGP – “Executar e gerir o Centro de Referência das Juventudes no Município de Serra/ES”.

CRJ Novo Horizonte

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Novo Horizonte é o maior CRJ do município da Serra. Inaugurado em junho de 2022, ele funciona em um amplo espaço com diversas salas multiuso, laboratório criativo, sala de computadores, de dança e conta com uma pista de skate.

As juventudes de toda a região de Novo Horizonte participam de cursos, oficinas de geração de renda, passeios, utilizam sala de computadores para estudo e lazer, participam de oficinas e contam com o Laboratório de Potencialidades Capixabas (LabPoca), onde são desenvolvidas atividades de estética, moda e estamparia, muralismo, arte e grafite.

Centro de Referência das Juventudes

Os CRJs promovem a autonomia e o protagonismo juvenil, atendendo às demandas locais, com o apoio de uma equipe multidisciplinar de profissionais. Com 14 unidades distribuídas em dez municípios, os CRJs integram o eixo social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência.

