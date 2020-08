PTB recorre ao STF para evitar reeleição de Maia e Alcolumbre

Flickr Planalto Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre





O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), presidido por Roberto Jefferson, aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no STF (Supremo Tribunal Federal) para evitar que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), sejam reeleitos.

O partido argumenta na ação que o regimento interno não permite reeleição na mesma legislatura. Até o momento nenhum gesto foi feito pelos presidentes das duas casas para concorrerem a reeleição, mas circula entre os parlamentares o rumor de que Alcolumbre tentaria recorrer ao STF para extender o mandato de presidente para 4 anos, já que um senador fica no cargo por 8 anos, e nessa tentativa Maia tentaria se beneficiar.

O tema já causa tensão no Congresso e foi visto como o principal motivo da dissidência do DEM e do MDB do “blocão” composto por partidos do centrão . As eleição para o presidente da Câmara ocorre em fevereiro de 2021.