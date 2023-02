PT fica com a comissão mais importante da Câmara; saiba quem presidirá

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados

O PT voltará a comandar a CCJ ( Comissão de Constituição e Justiça ) da Câmara dos Deputados depois de nove anos. Para receber o apoio da sigla, Arthur Lira (PP-AL) se comprometeu a deixar a cadeira de presidente da comissão para o Partido dos Trabalhadores . Os petistas escolheram por unanimidade o nome de Rui Falcão (SP) para presidir o órgão.

A última vez que o PT ficou com a presidência da CCJ foi em 2014. No ano seguinte, a legenda não ocupou espaço em nenhum cargo importante da Câmara. Isso ocorreu porque não apoiou Eduardo Cunha, Rodrigo Maia e Lira nas eleições anteriores para o comando da Casa.

Rui Falcão já foi presidente do PT e, atualmente faz parte do grupo mais a esquerda da legenda. Ele foi escolhido par o cargo, porque seus aliados aceitaram deixar com que o grupo majoritário da agremiação fique com o poder de outras comissões, como a Fiscalização e Controle.

A Comissão de Constituição e Justiça é responsável por avaliar a constitucionalidade das ações do poder legislativo. Quase todos os projetos passam pela comissão. Para ficar com o comando da CCJ neste ano, o PT concordou em deixar o cargo para o PL no ano que vem.

PL deve ficar com a relatoria do orçamento

Já o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro terá a responsabilidade de fazer a relatoria do orçamento do ano que vem, que precisará ser votada pelo Congresso nesta ano. A tendência que Luiz Carlos Motta (SP) seja indicado para a função de relator.

Porém, o União Brasil não concordou com o acordo e também articula nos bastidores para ficar com a relatoria. O martelo sobre o assunto deve ser batido depois do carnaval.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política