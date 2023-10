Psyllium promete emagrecimento rápido e vira febre. Quem pode usar?

O psyllium fornece boa quantidade de fibras e promove sociedade, por isso tem sido incluído em planos alimentares. O uso deve ser orientado

Volta e meia algum alimento ganha popularidade prometendo ser capaz de queimar gordura e gerar emagrecimento rápido. O queridinho da vez é o psyllium, que está sendo badalado nas redes sociais.

O psyllium é um pó obtido a partir das sementes e cascas de uma planta da espécie Plantago ovata, nativa da Ásia. Ele funciona como uma fibra solúvel e a indicação é que seja ingerido com água pouco antes das refeições.

O suplemento atua de forma dupla no sistema digestivo. “O psyllium aumenta dentro do organismo, então ele dá sensação de saciedade, a pessoa fica com a impressão de que se está cheia. Além disso, por ser rico em fibras, altera o funcionamento do intestino, tornando-o, em geral, mais lento”, explica a nutricionista Talyta Machado, que atende em Brasília.

Vantagens do psyllium

O nutricionista Isaac Nunes, também de Brasília, explica que o efeito mais marcante é o da saciedade, especialmente para quem está começando a tomar agora. “Antes do consumo, ele tem a textura semelhante ao de madeira ralada. Depois que você ingere e vai bebendo água, ele vai inchando dentro do intestino, gerando a sensação de saciedade, e a pessoa sente menos fome”, aponta.

Segundo Nunes, o consumo de psyllium na quantidade correta ajuda a diminuir o colesterol absorvido pelo organismo. “O consumo de fibras melhora o trânsito intestinal, diminuindo os níveis de colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, e os níveis de triglicerídeos. O impacto no peso dos pacientes é real”, afirma o nutricionista.

Quem pode usar?

Apesar dos benefícios, a ação do psyllium no organismo tem consequências, especialmente para pessoas com intestino preso.

“Não dá para usar sem critério. Pessoas que têm intestino preso podem ser prejudicadas. Além disso, é preciso beber muita água, porque senão pode causar desidratação. Também é indicado não tomar junto com outros remédios, porque ele pode retardar a absorção dos medicamentos”, esclarece Talyta.

Como ele atrasa o funcionamento do intestino e altera a quantidade de fibras ingeridas, é possível que algumas pessoas experimentem um aumento na quantidade de gases e na sensação de inchaço. Tirando estes desconfortos, os nutricionistas dizem que não há efeitos colaterais graves conhecidos.

Como se usa?

Existem várias maneiras de incluir o psyillium na dieta. Isaac Nunes recomenda consumir inicialmente cinco gramas antes do almoço diluídos em água. Se a resposta do organismo for positiva, ele sobe a indicação de ingestão diária gradualmente até 20 gramas.

A nutricionista Talyta Machado não é contra o uso, mas recomenda que antes a pessoa experimente uma deita mais rica em frutas e verduras, opções que são mais nutritivas e não geram efeitosw colaterais como o suplemento.