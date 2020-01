PSL entra com ação no STF contra juiz de garantias, aprovado por Bolsonaro

arrow-options Carolina Antunes/PR Bolsonaro e Moro





O Partido Social Liberal ( PSL ) entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a sanção do juiz de garantias no Supremo Tribunal Federal (STF) . A existência do juiz de garantias foi aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro , mesmo após críticas do ministro Sérgio Moro .

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a ADI do PSL , assinada pelo advogado Alberto Rollo, deve encontrar resistência no Supremo , onde a maioria apoia a mudança.

Leia também: Supremo Tribunal Federal vai derrubar ‘Juiz de Garantias’

A lei do pacote anticrime que inclui o juiz de garantias foi sancionada por Bolsonaro e prevê que este juiz fique responsável por acompanhar a fase de inquérito dos processos. Depois disso, outro magistrado assume o caso, dividindo os trabalhos.

A figura do juiz de garantias não estava no texto original do pacote anticrime , apresentado por Moro em fevereiro de 2019, e foi incluída pela Câmara dos Deputados . Depois da inclusão, o ministro se colocou contra a aprovação, mas Bolsonaro decidiu sancionar a lei.