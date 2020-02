PSL critica Bolsonaro e apoia sociedade a “se erguer contra trama autoritária”

arrow-options Divulgação/PSL Logo do Partido Social Liberal

O Partido Social Liberal ( PSL ) afirmou, nesta quarta-feira (26), que o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a uma manifestação contra o Congresso é um ataque a democracia. A sigla destacou que Bolsonaro gasta energia com tentativas de desqualificar o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal ( STF ).

O PSL é o antigo partido de Bolsonaro, ao qual ele se filiou para disputar as eleições em 2018. Devido a crises e disputas internas na sigla, Bolsonaro e outros parlamentares próximos dele – como seu filho Flávio Bolsonaro – deixaram o partido em novembro do ano passado. Atualmente o presidente tenta fundar outro partido, a Aliança pelo Brasil que está em processo de coleta de assinaturas para ser oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Contudo, sua relação com o PSL continua conturbada.

“O PSL estará sempre ao lado da democracia e da República. #direitaracional”, foi publicado nesta quarta (26) no Twitter do partido. A sigla afirma que o Congresso , que é eleito pelo voto popular, é tão legítimo quanto a Presidência da República. “A sociedade civil, o Parlamento e líderes legitimamente eleitos precisam se erguer contra tramas autoritárias”.

Em um tuíte que não está mais disponível, o partido também havia afirmado que “o presidente Jair Bolsonaro ataca a democracia ao defender as manifestações do dia 15 de março contra o Congresso. O PSL repudia veementemente a atitude, que fere as instituições e o equilíbrio entre os Poderes”

Bolsonaro abusa de um comportamento recorrente: em vez de debater assuntos urgentes à população e costurar o apoio às reformas, gasta energia com tentativas de desqualificar o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal. — Partido Social Liberal – PSL (@PSL_Nacional) February 26, 2020