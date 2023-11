Psicólogas lançam programa para auxiliar no diagnóstico de TDAH

Divulgação OTTO e Seu Incrível Controle Remoto treina profissionais para o diagnóstico e tratamento do TDAH

Criado pelas psicólogas especializadas em saúde mental da infância e adolescência Nathalia Heringer e Ariadny Abbud, fundadoras do INPI (Instituto de Neuropsicologia e Psicologia Infantil), o projeto OTTO e Seu Incrível Controle Remoto é um programa que tem como principal objetivo capacitar psicólogos a tratar crianças com TDAH com perfil impulsivo de forma lúdica e científica.

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neuropsiquiátrica que afeta crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Com sintomas como desatenção, hiperatividade e impulsividade, o TDAH pode impactar significativamente a vida acadêmica, social e profissional daqueles que convivem com ele.

Apesar de um avanço considerável nos estudos para diagnóstico do TDAH, os profissionais não tinham acesso a um formato mais lúdico que unisse o lado científico também, e que pudessem ajudá-los em uma melhor identificação do transtorno, e ao mesmo tempo, proporcionar orientações de forma mais humana e didática aos pais com filhos atípicos.

”Ao utilizar terapias e abordagens comprovadas cientificamente, os profissionais de saúde e os indivíduos com TDAH podem ter mais confiança nos resultados esperados. Para formatar o projeto OTTO, analisamos e estudamos intervenções que foram testadas e comprovadas em estudos clínicos, aumentando a probabilidade de sucesso do tratamento”, explica a especialista em saúde adolescente Ariadny Abbud.

”O tratamento baseado em evidências permite uma abordagem personalizada e adaptada às necessidades individuais de cada pessoa com TDAH. Com base nos dados disponíveis, os profissionais podem selecionar as estratégias terapêuticas mais adequadas para cada caso, considerando fatores como idade, gravidade dos sintomas, condições de saúde e preferências do paciente”, completa a especialista em saúde infantil Nathalia Heringer.

O projeto já passou por diversas capitais do país, treinando mais de 200 profissionais. Para se capacitar, o terapeuta deve passar por um treinamento presencial de dois dias. Os materiais inclusos são um livro infantil, um manual do terapeuta e um controle remoto lúdico que contempla todo tratamento da criança, treinamento de pais e professores e um caderno de terapia com atividades.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher