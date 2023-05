FreePik Psicóloga leva terapia online para brasileiros que moram no exterior

A saúde mental é um tema cada vez mais relevante em todo o mundo, especialmente em um contexto de pós-pandemia e distanciamento social. E para os brasileiros que moram fora do País, essa questão pode ser ainda mais delicada. Foi pensando nisso que a psicóloga Josi Miranda, especialista em Saúde Mental pela Universidade de São Paulo, criou a Miranda Health, uma clínica que oferece atendimento terapêutico online para brasileiros que vivem no exterior.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Com uma equipe de psicólogas especializadas em ansiedade, relacionamentos e vida no exterior, a Miranda Health tem como objetivo levar saúde mental para os brasileiros que enfrentam desafios emocionais por conta da distância de casa. “Sabemos que a expatriação pode ser muito desafiadora, e muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas e sem o suporte necessário. Queremos mudar isso”, explica a fundadora da clínica.

Dados do Ministério de Relações Exteriores mostram que o número de brasileiros morando no exterior nunca foi tão grande. Em 2021, a estimativa mais recente da pasta, eram 4,4 milhões – crescimento de 41% sobre 2010. Os EUA lideram o ranking, com 1,9 milhão de residentes naturais do Brasil, seguido de Portugal (205 mil).

A Miranda Health aposta em um atendimento terapêutico virtual, de acordo com as necessidades de cada paciente, não importa em que parte do mundo esteja. “A abordagem é dinâmica e interativa, e o objetivo é ajudar as pessoas a lidar com suas questões de forma mais leve e saudável”, afirma Miranda. “Acreditamos que o atendimento terapêutico não precisa ser um processo pesado. Queremos tornar esse processo mais agradável e afetivo”, acrescenta.

Durante a pandemia, a clínica atendeu 120 brasileiros de 12 países. Mirando explica que a terapia em português é um dos grandes diferenciais, além dos fatores culturais. “Percebi que muitos brasileiros que moram fora do país sofrem com problemas emocionais, como a saudade da família e a adaptação a uma nova cultura. Mas muitos não têm acesso à terapia por causa da barreira da língua ou da falta de profissionais nativos capazes de entender a fundo essas questões,” explicou a psicóloga.

Os brasileiros que já participaram das sessões de terapia online elogiaram a iniciativa. “Foi muito bom poder conversar com uma profissional brasileira e me sentir acolhida mesmo estando tão longe do meu país”, disse Jane, 29 anos, que vive na Austrália. “A terapia online me ajudou a lidar com a saudade da família e a me adaptar melhor à nova cultura”, contou Caroline, que mora em Portugal desde 2015.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Com o aumento da procura por terapia de imigrantes brasileiros, a Miranda Health pretende expandir ainda mais o atendimento e oferecer suporte emocional para um número cada vez maior de brasileiros que vivem no exterior. “Meu objetivo é levar a terapia online para todos os cantos do mundo e ajudar as pessoas a se sentirem melhor consigo mesmas e com a vida”, concluiu.

Fonte: Mulher