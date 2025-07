PSG vence Bayern e avança para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes

O Paris Saint-Germain garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes ao superar o Bayern de Munique por 2 a 0 em uma partida emocionante neste sábado, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os gols parisienses foram marcados por Ousmane Dembélé e Desiré Doué, sendo este último um dos destaques que também brilhou na final da Liga dos Campeões.

O confronto foi marcado por um equilíbrio intenso e chances claras para ambos os lados. Enquanto o PSG apostou na velocidade de seus atacantes em contra-ataques letais, o Bayern de Munique criou perigo, principalmente através das investidas de Michael Olise.

Um momento de grande apreensão marcou a partida com a grave lesão do meio-campista Jamal Musiala, do Bayern, que fraturou o tornozelo em uma dividida com o goleiro Donnarumma. O incidente chocou atletas de ambos os times em campo.

Na próxima fase, o Paris Saint-Germain aguarda o vencedor do duelo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que se enfrentam ainda neste sábado.

Primeiro tempo

O início do jogo viu um PSG mais ofensivo, criando algumas oportunidades nos primeiros 25 minutos, mas sem conseguir finalizar com real perigo ao gol de Manuel Neuer.

O Bayern, por sua vez, respondeu com duas chegadas perigosas de Olise, que exigiu duas boas defesas de Donnarumma. Pouco depois, Kvaratskhelia testou Neuer, que defendeu em dois tempos.

Aos 46 minutos, o Bayern chegou a balançar as redes com Upamecano após uma cobrança de falta, mas o gol foi anulado por impedimento. Segundos depois, ocorreu o lance mais triste da partida: em uma dividida de bola com Donnarumma, Jamal Musiala sofreu uma grave lesão no tornozelo, deixando os jogadores em choque e a partida paralisada por alguns minutos.

Segundo tempo

A etapa final começou com a melhor chance do jogo para o PSG, quando Kvaratskhelia deu um passe espetacular para Barcola, que saiu cara a cara com Neuer. O goleiro alemão, no entanto, fez uma defesa espetacular, evitando o primeiro gol francês.

O Bayern manteve seu ímpeto ofensivo, e Michael Olise continuou sendo uma ameaça, com duas novas finalizações perigosas contra o gol de Donnarumma.

Aos 28 minutos, Neuer quase entregou um gol ao PSG ao se atrapalhar na saída de bola e perder a dividida para Dembélé, que finalizou desequilibrado, com a bola saindo lentamente rente à trave.

O placar foi aberto cinco minutos depois. João Neves encontrou Desiré Doué na entrada da área. O atacante francês chutou rasteiro no canto esquerdo, e Neuer, escorregando, não conseguiu chegar a tempo: 1 a 0 para o PSG.

A situação do PSG se complicou aos 37 minutos, quando Pacho, zagueiro da equipe, foi expulso com cartão vermelho direto por uma dividida com pé alto em Goretzka. Para piorar, Lucas Hernández, que havia acabado de entrar, também recebeu cartão vermelho direto por uma cotovelada em Raphael Guerreiro, deixando o Paris Saint-Germain com dois jogadores a menos.

Mesmo com nove homens em campo, o PSG não se intimidou. Hakimi roubou a bola, aplicou uma caneta no marcador e serviu Ousmane Dembélé, que finalizou firme no canto direito de Neuer, ampliando o placar para 2 a 0 e selando a vitória e a classificação para a semifinal.