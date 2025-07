PSG goleia o Real Madrid e vai enfrentar o Chelsea na final da Copa do Mundo

Time de Luis Enrique demorou menos de 10 minutos para marcar duas vezes sobre o Real. Fábian Ruiz marcou duas vezes e Dembélé e Gonçalo Ramos completaram com um cada.

O Chelsea FC que se cuide. Nesta quarta-feira (9), o time londrino demorou pouco tempo para perceber quem seria seu adversário na final do Mundial de Clubes da FIFA 2025.

Com um primeiro tempo avassalador, o atual dententor do título da Liga das Campeões da UEFA, Paris Saint-Germain, aproveitou erros defensivos do Real Madrid para logo cedo abrir 2 a 0 antes dos 10 minutos de partida e ampliar ainda no primeiro tempo para 3 a 0, placar final da semifinal no estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey.

O espanhol Fabián Ruiz marcou dois gols e Ousmane Dembélé marcou um, o 35º gol da temporada. Nas 24 partidas em que Dembélé marcou na temporada, o PSG jamais perdeu. Foram 22 derrotas, inclusive contra o Real, e dois empates. Entre os times de Madri, Real e Atlético de Madrid, a equipe parisiense marcou oito gols e não sofreu nenhum no torneio.

O jogo

Antes mesmo do pontapé inicial, uma alteração teria grande impacto no Real Madrid e no desenrolar da partida. Sem Trent Alexander-Arnold vetado por lesão, Xavi Alonso fez mudanças para conseguir manter Gonzalo García em campo e permitir o retorno de Kylian Mbappé ao time titular. Com isso, o capitão Federico Valverde foi deslocado para a lateral direita em um 4-3-3. Expulso contra o Borussia Dortmund, Dean Huijsen foi substituído por Raúl Asencio.

Do outro lado, Luis Enrique tinha dois desfalques: Willian Pacho e Lucas Hernández, expulsos contra o FC Bayern de Munique. Com isso, o técnico espanhol precisou promover Lucas Beraldo à titularidade. Após atuar duas vezes no Mundial saindo do banco de reservas, Ousmane Dembélé também ganhou vaga no time — no lugar de Bradley Barcola.

Os times mal se estudaram nos primeiros minutos e um avassalador PSG abriu 2 a 0. Antes dos gols, Courtois já havia feito duas defesas milagrosas. Primeiro, em chute colocado de Fabián Ruiz e, depois, em conclusão à queima-roupa de Nuno Mendes.