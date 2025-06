PSG goleia Inter Miami de Messi por 4 a 0 e avança às quartas do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Inter Miami de Lionel Messi e, neste domingo, aplicou uma goleada por 4 a 0 no Mercedes-Benz Stadium, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Os gols da vitória francesa foram marcados por João Neves (duas vezes), Avilés (contra) e Hakimi, garantindo vaga para o PSG nas quartas de final do torneio internacional.

Com o resultado expressivo, o clube parisiense ficou à espera do vencedor do confronto entre Flamengo e Bayern de Munique, marcado também para este domingo, para definir seu próximo adversário nas quartas. Os jogos da próxima fase acontecem entre os dias 4 e 5 de julho, ainda sem horários e locais confirmados pela organização.

Jogo definido ainda no primeiro tempo

A equipe do técnico Luis Enrique foi soberana desde o início. Logo aos cinco minutos de partida, Vitinha cobrou falta pela esquerda e João Neves, oportunista, apareceu na segunda trave para desviar de cabeça e abrir o placar. O domínio francês se intensificou e, aos 38 minutos, após erro de Busquets na saída de bola, Barcola encontrou Fabián, que serviu João Neves para marcar o segundo.

Pouco depois, aos 43, veio o terceiro gol: em tentativa de afastar cruzamento, Avilés acabou desviando contra o próprio patrimônio, ampliando a vantagem francesa. Ainda deu tempo para mais um; já nos acréscimos, Hakimi aproveitou rebote após bola na trave para fechar a conta e selar o placar elástico antes do intervalo.

Messi apagado e despedida do Miami

Em noite pouco inspirada, Messi pouco produziu e viu sua equipe ser dominada durante os 90 minutos, sem conseguir ameaçar o goleiro do PSG. Com a derrota, o Inter Miami encerra sua participação no Mundial de Clubes nas oitavas de final, retornando o foco para as competições domésticas.

Para o PSG, o sonho do título internacional segue vivo e o próximo compromisso será diante de um dos dois gigantes: Flamengo ou Bayern. A torcida parisiense aguarda, confiante, mais uma grande exibição rumo ao inédito troféu do mundo.

