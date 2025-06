PSG goleia Atlético de Madrid por 4 a 0 na estreia avassaladora no Mundial de Clubes

Em uma estreia dominante no Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Atlético de Madrid e aplicou uma goleada de 4 a 0 neste domingo (15), no Rose Bowl, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos. Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-In foram os responsáveis pelos gols que garantiram o triunfo parisiense.

Com o resultado, o PSG assume a liderança isolada da Chave B, que também conta com o Botafogo. Já o Atlético de Madrid, com a derrota, permanece sem pontos e ocupa a lanterna do grupo.

Primeiro tempo de controle Francês

O placar foi inaugurado aos 18 minutos do primeiro tempo, em uma jogada bem trabalhada pelo PSG. Após rápida troca de passes entre Doué e Hakimi pela direita, Kvaratskhelia recebeu na área e rolou para Fabián Ruiz. O meio-campista espanhol finalizou de primeira, no canto esquerdo do goleiro Oblak, abrindo o marcador.

Nos acréscimos da etapa inicial, aos 46 minutos, o Paris Saint-Germain ampliou a vantagem em um contra-ataque fulminante. Fabián Ruiz, ainda no campo de defesa, lançou Kvaratskhelia, que serviu Vitinha. O português recebeu na entrada da área e concluiu com precisão, alto e no canto direito, mandando a bola para as redes.

PSG conclui goleada no segundo tempo com expulsão

O PSG quase chegou ao terceiro gol logo aos quatro minutos do segundo tempo, quando Kvaratskhelia, acionado por Nuno Mendes pela esquerda, ajeitou para a perna boa e bateu forte. No entanto, o goleiro Oblak fez uma grande defesa, espalmando a bola que ainda tocou no travessão antes de sair.

O Atlético de Madrid chegou a descontar aos 11 minutos com Julián Álvarez, após receber de Simeone e chutar cruzado. Contudo, o lance foi revisado pelo VAR, e o árbitro anulou o gol por uma falta de Koke em Doué no início da jogada.

A situação do Atlético se complicou ainda mais aos 33 minutos da etapa complementar, quando o zagueiro Lenglet recebeu seu segundo cartão amarelo por reclamação, deixando a equipe espanhola com um jogador a menos em campo.

A superioridade numérica e técnica do PSG se traduziu em mais gols nos minutos finais. Aos 41 minutos, Hakimi cruzou pela direita, a bola passou por todo mundo, mas Mayulu aproveitou a sobra para emendar um arremate cruzado e fazer o terceiro do time francês.

Para selar a goleada, após uma finalização de Mbaye, Le Normand desviou a bola com a mão dentro da área, e o juiz assinalou pênalti. Lee Kang-In cobrou no canto esquerdo e converteu, fechando o placar em 4 a 0 para o Paris Saint-Germain.

Próximos compromissos no Mundial

O Paris Saint-Germain volta a campo na próxima quinta-feira, às 22h (de Brasília), para enfrentar o Botafogo, novamente no Rose Bowl. No mesmo dia, mas às 19h, o Atlético de Madrid buscará sua primeira vitória contra o Seattle Sounders, no Lumen Field. Ambos os duelos são válidos pela segunda rodada da fase de grupos.

