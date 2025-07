PSG atropela Real Madrid e garante vaga na final do Mundial de Clubes

Em uma exibição de força e eficiência, o Paris Saint-Germain goleou o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira (09.07), em confronto válido pela semifinal do Mundial de Clubes, disputado no MetLife Stadium. O resultado avassalador carimbou o passaporte da equipe francesa para a grande decisão do torneio, onde enfrentará o Chelsea.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DAZN Football (@daznfootball)

Os gols do PSG foram marcados por Fabián Ruiz, que balançou as redes duas vezes, Dembélé e Gonçalo Ramos, selando uma vitória histórica. Para o Real Madrid, a derrota não apenas significou a eliminação precoce do Mundial, mas também marcou sua primeira derrota em Mundiais de Clubes organizados pela Fifa, encerrando uma sequência de 16 vitórias e três empates.

O placar foi inaugurado logo aos cinco minutos do primeiro tempo, em um lance de falha da defesa merengue. Asensio perdeu a posse de bola para Dembélé, que foi derrubado por Courtois. Contudo, a bola seguiu em disputa e Fabián Ruiz, livre na pequena área, aproveitou para chutar firme e abrir o marcador para o PSG.

Ainda na primeira etapa, aos 24 minutos, o Paris Saint-Germain ampliou sua vantagem. Após tabelar com Doué e Dembélé, Hakimi superou Asensio na velocidade e cruzou rasteiro para encontrar Fabián Ruiz, que concluiu com precisão para fazer o segundo.

Na volta do intervalo, aos oito minutos da etapa complementar, uma nova falha do Real Madrid resultou no terceiro gol parisiense. Em uma tentativa de passe, Rudiger furou e foi desarmado por Dembélé. O atacante francês conduziu a bola até a área e, cara a cara com Courtois, finalizou de chapa, no canto esquerdo, para o 3 a 0.

A equipe francesa ainda teve um gol anulado aos dois minutos do segundo tempo. Dembélé recebeu passe de Kvaratskhelia pela esquerda e achou Doué, que dominou na área e chutou alto, sem chances para Courtois. No entanto, o VAR interveio e anulou o tento por impedimento no início da jogada.

A goleada foi concretizada aos 41 minutos da etapa final. Em um rápido contra-ataque, Hakimi recebeu pela direita e cruzou para Barcola na segunda trave. Ele driblou Militão e serviu Gonçalo Ramos, que girou e bateu firme para fechar o placar em 4 a 0.

Com a classificação, o PSG enfrentará o Chelsea, que superou o Fluminense na outra semifinal, na grande final do Mundial de Clubes. A decisão está marcada para o próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), novamente no MetLife Stadium. Já o Real Madrid retorna aos gramados apenas no dia 19 de agosto, às 16h (de Brasília), para receber o Osasuna no Santiago Bernabéu, pela estreia do Campeonato Espanhol.

FICHA TÉCNICA

PSG 4 x 0 REAL MADRID

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Data e horário: 9 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Semifinal do Mundial de Clubes

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Gols: Fabián Ruíz aos 5′ do 1°T, Dembélé aos 8′ 1°T, Fabián Ruíz aos 23′ do 1°T, Gonçalo Ramos aos 42′ do 2°T (PSG)

Cartões amarelos: Tchouaméni, Carvajal (REA), João Neves (PSG)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes (Lee); Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz (Zaire-Emery); Doué (Mayulu), Kvaratskhelia (Barcola) e Dembélé (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (Éder Militão), Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Bellingham (Modric) e Güler (Lucas Vázquez); Vini Jr (Brahim Díaz), Mbappé e Gonzalo García (Carvajal). Técnico: Xabi Alonso.







Fonte: Esportes