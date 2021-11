PSDB retoma votação das prévias neste sábado

Reprodução Eduardo Leite, Arthur Virgílio e João Doria

O PSDB deve definir seu canditado ao Planalto ainda hoje. As prévias do partido para as eleições presidenciais de 2022, que foram adiadas após uma instabilidade no último domingo (21), serão concluídas neste sábado conforme informou o presidente do partido Bruno Araújo .

A disputa acontece entre João Doria, atual governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. Esta é a primeira vez que o partido precisa recorrer à realização de prévias para escolher o candidato à presidência.

A expectativa é que a votação comece às 8h e termine às 17h. O vencedor deve ser anunciado até as 20h.

Em anúncio, Bruno Araújo afirmou que não existe tecnologia que atenda completamente aos padrões do partido. “Nosso corpo técnico chegou a um entendimento de que — dentro das características, das possibilidades do tempo, do rigor técnico dos testes e de não haver ainda nenhuma tecnologia absolutamente robusta para algo que o PSDB exige — escolhemos uma empresa que vai retomar o processo de prévias do PSDB amanhã no mesmo horário da tradição eleitoral brasileira”, disse.

Instabilidade

Programada inicialmente para acontecer no último domingo (21), as prévias do partido precisaram ser adiadas devido a uma instabilidade do aplicativo contratado para realizar a votação.

Em decorrência da falha, nem todos os filiados conseguiram concluir seu voto. Esta primeira plataforma foi desenvolvida pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Na terça-feira (23), o PSDB anunciou a contratação da Relata Soft, uma empresa especializada em sistemas eleitorais. Após realizar testes com o novo aplicativo, o partido afirmou que os resultados “não foram totalmente satisfatórios” e que buscariam uma nova empresa.

Leia Também

Leia Também

A escolhida para dar continuidade à votação neste sábado foi a BeeVoter. De acordo com Bruno Araújo, a decisão foi tomada após a nova plataforma resistir a uma alta carga horária de testes.

Como votar

A votação será online e deve ser realizada por meio do link informado pelo partido. Ele ficará disponível das 8h às 17h. Somente poderão votar filiados que estão cadastrados para as prévias e que não conseguiram concluir seu voto no último domingo (21).

Confira o passo-a-passo divulgado pelo partido:

Divulgação/PSDB Saiba como votar nas prévias do PSDB