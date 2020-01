PSDB deseja sorte a Regina Duarte e ironiza: Se fosse o PT, seria José de Abreu

Eleitora de longa data do PSDB , tendo se afastado do tucanato em 2018, quando apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência, Regina Duarte recebeu o apoio da legenda nesta segunda-feira, após o encontro em que foi selado um “noivado” da atriz com a Secretaria Especial da Cultura.

“Desejamos toda sorte e bom trabalho à grande atriz Regina Duarte”, postou a conta oficial do PSDB no Twitter. Em seguida, o perfil ironizou: “Está reclamando da Regina Duarte no Ministério da Cultura? Se fosse com o PT seria o José de Abreu”. O ator da TV Globo é um notório militante do Partido dos Trabalhadores e bastante ativo nas redes sociais.

No entanto, conforme noticiou o colunista Lauro Jardim, é improvável que Regina Duarte se torne ministra, uma vez que não há chance de a secretaria voltar a ter status de ministério.