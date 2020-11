PSB deve anunciar apoio a Boulos, Manuela D’Ávila e Edmilson Rodrigues

Fernanda Luz/Fotos Públicas Márcio França (PSB) ficou na terceira posição no 1º turno das eleições em São Paulo

O PSB deve anunciar na noite desta quinta-feira (19) o apoio à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) no 2º turno da corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo . Além de marcar posição na capital paulista, o partido também escolher apoiar Manuela D’Ávila (PCdoB), em Porto Alegre, e Edmilson Rodrigues (PSOL), em Belém. As informações são da CNN Brasil .

Nesta quarta (18), Boulos e sua vice, Luiza Erundina, conversaram com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para tratar dos termos do apoio. A legenda entrou na disputa em São Paulo com a candidatura de Márcio França, que acabou ficando na terceira posição, com dos votos. O ex-candidato também teria participado dessas negociações.

A direção nacional do PSB teve papel decisivo na definição das posições do partido em Porto Alegre e Belém. Na capital gaúcha, havia uma tendência de apoio a Sebastião Melo (MDB). No 1º turno, o partido apoiou Juliana Brizola, que ficou em quarto lugar, com 6,41% dos votos.

Já no Pará, havia os que defendiam uma postura de neutralidade na disputa entre Rodrigues e o Delegado Federal Eguchi (Patriotas), mas o diretório nacional também determinou o apoio ao candidato do Psol. Por lá, o candidato do PSB na capital, Cássio Andrade, chegou em quinto lugar, com 6,88% dos votos.