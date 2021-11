PS5 se aproxima do Switch em vendas, mas isso não deve durar muito tempo

Divulgação/Sony PS5 se aproxima do Nintendo Switch em vendas

O PS5 quase tirou o Switch do posto de console mais vendido no terceiro trimestre de 2021, segundo relatório da Ampere Analysis. Entre julho e setembro, o console da Sony registrou 3,24 milhões de unidades vendidas, enquanto o videogame da Nintendo ficou na faixa dos 3,91 milhões. Esse cenário, porém, não deve durar muito tempo, já que o lançamento do Switch OLED tem tudo para aumentar a vantagem da Big N novamente.

Tanto a Sony quanto a Nintendo estão tendo problemas para suprir a demanda pelos seus consoles, devido à escassez de chips no mundo todo. Contudo, após uma pequena revisão nas peças do PS5, a Sony conseguiu enviar mais videogames às lojas nesse último trimestre fiscal, o que explica as mais de 3 milhões de unidades vendidas.

Já do lado da Nintendo, o Switch ficou estagnado nas vendas, mas não foi por falta de interesse dos gamers, nem por problemas de fabricação. Na verdade, muitas pessoas deixaram de comprar o Switch tradicional porque preferiram esperar pelo lançamento do Switch OLED, que aconteceu em 8 de outubro em quase todas as regiões do mundo.

Agora, com a nova versão do console disponível, as vendas do Switch devem aumentar novamente, disparando na frente do PS5 e dos Xbox Series X|S no quarto trimestre — entre outubro e dezembro.

Xbox Series X|S continuam na lanterna do ranking

Por falar nos consoles Xbox, eles seguem na lanterna com cerca de 1,36 milhão de unidades vendidas entre julho a setembro de 2021. Vale lembrar que, nesse caso em específico, os dados da Ampere Analysis são aproximados, já que a Microsoft não divulga o número oficial de consoles comercializados em seus resultados financeiros.

No caso dos Xbox Series, o modelo totalmente digital com configurações mais humildes — o Xbox Series S — está segurando as vendas nas costas, já que sua fabricação não é afetada pela escassez de chips mais potentes. Por outro lado, o Xbox Series X continua sendo um dos consoles mais difíceis de encontrar nas lojas.

Busca por PS4 diminui mais rápido que o esperado

Outra curiosidade do relatório da Ampere Analysis é que a demanda por PS4 está caindo mais rápido do que o esperado pela Sony. Antes da chegada do PS5, a gigante japonesa tinha a intenção de continuar lançando jogos para os mais de 115 milhões de PS4 espalhados pelo mundo por pelo menos mais dois anos. No entanto, as vendas do videogame estão cada vez menores.

De acordo com o mais recente relatório financeiro da Sony, a queda na busca por PS4 foi um dos principais fatores que fez a empresa deixar de lucrar com games no último trimestre. Isso aconteceu porque, até agosto deste ano, o PS4 era o único console da fabricante que gerava lucro.