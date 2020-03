PS5 e Xbox Series X devem ser lançados em duas versões este ano

Com a expectativa para o lançamento da nova geração de consoles, diversos rumores surgem na internet . A Microsoft revelou algumas especificações do hardware do próximo Xbox , mas não passou disso. No entanto, uma pessoa, que afirma estar familiarizada com o lançamento dos novos videogames , declarou que o lançamento pode ser um pouco diferente do esperado.

Em uma postagem do fórum Neogaf, o usuário, que supostamente testou os dois consoles, disse que as empresas têm planos para lançar duas versões de cada um deles. Ainda de acordo com ele, os aparelhos com configuração topo de linha chegarão às lojas ainda este ano , juntamente da versão padrão .

Reprodução/LetsGoDigital Imagens revelam o design do PlayStation 5





Além disso, foi destacado que as versões mais poderosas dos videogames devem custar US$ 600 (cerca de R$ 2.740 em conversão direta) – US$ 200 a mais que o preço de lançamento do PlayStation 4 e Xbox One . O suposto preço da versão mais básica – se é que ela existe – não foi revelado.

Mesmo sendo considerados uma versão “mais simples”, os consoles apresentam um desempenho acima da média. Como divulgado pela própria Microsoft , o novo Xbox terá 12 teraflops de processamento. Os rumores apontam para um PlayStation 5 com 10 teraflops. De acordo com o vazador, essa deve ser a configuração do videogame mais básico. Ele não revelou qual deve ser o poder dos novos dispositivos.

A ideia de lançar dois consoles simultâneos vai contra o que foi feito pelas duas empresas durante a geração passada. Tanto a Microsoft quando a Sony lançaram uma versão melhorada de seus dispositivos no meio da vida útil da geração. A justificativa foi que a disponibilização de um novo videogame era necessária para acompanhar as mudanças do mercado.

Vale lembrar que ainda não há nada confirmado. Nenhuma das empresas anunciou uma segunda versão de seus vindouros consoles . Por esse motivo, devemos esperar por um pronunciamento oficial. Até lá, devemos tratar essas informações como um rumor.