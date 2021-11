PS5 completa um ano e Sony revela os games mais jogados

Divulgação PS5 completa um ano nesta sexta-feira (12)

O PS5 foi lançado em 12 de novembro de 2020 no mundo todo, inclusive no Brasil. Para comemorar, a Sony preparou uma publicação especial, onde lembra alguns números do console e também informa quais foram os títulos mais jogados de lá para cá. E surpresa: há pouquíssimos exclusivos nesta lista.

De acordo com a Sony, quem tem PS5 jogou, coletivamente, mais de 4,6 bilhões de horas ao todo e transmitiu mais de 26 milhões de horas de conteúdo. A empresa informa ainda que o console já conta com, pelo menos, 360 jogos – e que mais 25 estão em produção somente no PlayStation Studios.

Os jogos mais jogados no PS5

Estes foram os games mais jogados no console desde que o PS5 foi lançado, em ordem do mais popular ao menos popular:

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls Remake NBA 2K22

Pois é, Fortnite segue líder, acompanhado de outros títulos multiplataforma, como Call of Duty, FIFA e NBA. O único game realmente exclusivo da lista, ou seja, que pode ser jogado apenas no PS5, é Demon’s Souls Remake. Vale lembrar que Miles Morales também saiu para o PS4, assim como todos os outros listados.

Se tudo der certo, a história do PS5 deve seguir ainda sendo um sucesso. A Sony trabalha incansavelmente para suprir a demanda do mercado, já que não é sempre que há unidades em estoque para venda direta ao consumidor.

No Brasil é bem comum que o PS5 apareça em lojas online e suma minutos depois, mesmo que seja um videogame que custa mais de R$ 4 mil e que o momento financeiro do país não seja dos melhores.