‘Práticas Exitosas em Estudo Orientado’ é o segundo webinário da Educação em Tempo Integral

A Superintendência Regional de Educação (SRE) Cachoeiro de Itapemirim, realizou uma reunião, via videoconferência, nesta quinta-feira (23), com pedagogos e Professores Coordenadores de Área (PCAs) para discutir o tema “Interdisciplinaridade no contexto das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs)” e valorização das práticas docentes.

O debate foi dividido em dois momentos: o primeiro envolveu os pedagogos e PCAs que atuam no Ensino Fundamental; e o segundo, os profissionais que atuam no Ensino Médio, com o intuito de dialogar sobre o tema Interdisciplinaridade no contexto das APNPs e valorização das práticas interdisciplinares das unidades de ensino.

No encontro foi debatida a importância do trabalho interdisciplinar como possibilidade de interação entre disciplinas, desenvolvimento do saber crítico-reflexivo no enfrentamento dos temas de estudo e superação da fragmentação dos componentes curriculares.

“A prática educacional interdisciplinar requer uma nova postura docente diante dos conhecimentos, e uma mudança de atitude que vai além dos conteúdos, pois promove o diálogo entre as disciplinas, tornando o conhecimento mais significativo. As práticas apresentadas evidenciaram a possibilidade de desenvolver um trabalho interdisciplinar de excelência, que os alunos se envolvem. A equipe mostrou um retorno positivo na entrega das atividades propostas”, disse a superintendente Celeida Chamão.

A reunião foi organizada pela SRE, em parceria com a coordenadora pedagógica Simone Marques Gava, do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Liceu Muniz Freire, e as professoras Fabiana Rezende e Tatiana Azevedo.

