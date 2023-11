Provão Paulista começa hoje; entenda como funciona o ‘Enem estadual’

Divulgação/Seduc SP Provão Paulista será aplicado a partir desta quarta (29)

A partir desta quarta-feira (29), acontece o primeiro dia de aplicação do Provão Paulista Seriado, uma espécie de “Enem estadual”, que será realizado por mais de 1,2 milhão de estudantes que vão concorrer a vagas no ensino superior público e gratuito paulista.

Esta é a primeira edição do exame e ela conta com mais de 15 mil vagas nas seguintes instituições:

Universidade de São Paulo (USP);

Universidade Estadual Paulista (Unesp);

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp);

Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs);

Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).





O que cai e como funciona a prova?

Os itens avaliados no exame foram elaborados de acordo com o Currículo Paulista e exigem habilidades como interpretação de texto e a realização de questões contextualizadas e diretas.

No total, o caderno de prova de cada série conta com 90 questões de múltipla escolha.

Neste primeiro dia de aplicação, serão aplicadas as provas de Linguagens e suas Tecnologias — que inclui as disciplinas de língua portuguesa com 20 questões e língua inglesa com quatro questões — e de Ciências da Natureza — com questões de física, química e biologia, sendo oito de cada.

Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias — com 20 questões — e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas — com sete questões de história, sete de geografia, quatro de sociologia e mais quatro de filosofia.

Para os estudantes que estiverem no 3º ano do Ensino Médio, o dia ainda vai contar com a prova de redação, que exige a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo.

Como as provas são corrigidas?

Como de praxe em concursos realizados pela Fundação Vunesp, as questões objetivas são corrigidas por um leitor óptico.

Já a redação, é corrigida por uma equipe de colaboradores treinada pela instituição que leva em conta critérios como uso da norma culta, compreensão de proposta e capacidade de interpretação das informações.

Em caso de falta em qualquer um dos dias de aplicação, o candidato terá a prova anulada e será eliminado do exame. Também são eliminados os participantes que obtiverem nota zero em qualquer uma das matérias que compõem a prova ou não alcançarem ao menos 20% do valor máximo da redação.

Como a nota é calculada?

As notas conquistados ao longo dos anos têm pesos crescentes, já que se trata de um processo seriado. Dessa forma, a prova da 3ª série tem maior peso do que a da 2ª série, que tem maior peso que a da 1ª.

Para os alunos que estiverem matriculados na 3ª série do Ensino Médio, a nota final é composta 80% pela prova de múltipla escolha (90 questões) e 20% pela prova de redação.

Em 2024, o cálculo será feito a partir da soma da pontuação de quem hoje está na 2ª série, sendo 30% a parte de múltipla escolha, mais 50% da múltipla escolha e 20% da redação realizada na 3ª série.

Em 2025 será usado o desempenho do estudante das três séries do Ensino Médio. Para quem, em 2023, está na 1ª série, as questões de múltipla escolha equivalem a 15% do total. Na 2ª série, no próximo ano, o percentual para os itens de múltipla escolha é 25% e, na 3ª série, daqui a dois anos, as questões de múltipla escolha correspondem a 40% da nota e 20% de redação.

Depois, cada instituição de ensino conveniada vai publicar as instruções sobre como será feito o processo de matrícula e o ingresso do estudante em cada faculdade.

No entanto, para a composição do resultado final, o candidato deve participar das três provas referentes às três séries do Ensino Médio. Caso o estudante não faça algumas das etapas do exame, estará automaticamente desclassificado e não poderá realizar a prova no ano seguinte.

Greve dos metroviários

Devido à paralisação dos funcionários do Metrô, CPTM e Sabesp nessa terça-feira (28), os alunos da 3.ª série que fariam o exame nos dias 28 e 29 agora vão fazê-lo nos dias 29 e 30 de novembro.

Já os da 1ª e 2ª séries, que fariam a prova nos dias 30 de novembro e 1.º de dezembro, tiveram as datas trocadas para os dias 1º e 4 de dezembro.

Fonte: Nacional