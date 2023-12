Foto: Reprodução Protetor solar oral protege do câncer de pele? Saiba o que dizem os especialistas

À medida que a conscientização sobre os danos causados pelos raios solares cresce, as pessoas buscam alternativas inovadoras de proteção contra o câncer de pele. Uma dessas alternativas é o protetor solar oral, uma categoria dos protetores que promete uma camada adicional de defesa contra os efeitos nocivos da exposição ao sol. Por isso, nos propomos a investigar a eficácia real desses produtos e responder à principal pergunta: o protetor solar oral protege efetivamente contra o câncer de pele?

Compreender as reais capacidades desses produtos é essencial para tomar decisões bem informadas sobre como proteger a pele de maneira eficaz e duradoura. Entenda então se: Protetor solar oral protege do câncer de pele? Saiba o que dizem os especialistas.

Leia também: Você sempre passou protetor solar do jeito errado e nós podemos provar.

É seguro usar protetor solar oral?

A Dra. Marcela Camera Carreirão (CRM/SC 18545 – RQE 14991), Dermatologista em Florianópolis/SC vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o assunto:

Todo mundo acha a pele bronzeada linda, mas é crucial compreender que todas as formas de bronzeamento não são saudável para a pele. A melanina produzida em resposta à exposição solar é, na realidade, uma defesa das células contra os danos causados pela radiação solar. Embora funcione como uma capa protetora envolvendo e resguardando o DNA, sua eficácia não é absoluta.

O uso diário de protetor solar representa a principal medida para preservar a saúde e a beleza da pele ao longo do tempo, além de ser a forma mais eficaz de prevenção contra o câncer de pele. Enquanto o protetor solar em creme continua sendo insubstituível , o protetor solar oral pode se revelar um aliado valioso na defesa contra os danos solares, especialmente para aqueles que lidam com melasma.

Como usar o protetor solar oral?

Esse tipo de protetor é dever ser usado como um complemento ao protetor solar aplicado diretamente na pele. Ao agir sistemicamente, fortalece a proteção do DNA celular de dentro para fora. De outra forma, os protetores solares convencionais atuam de maneira mais localizada.

É importante notar que o protetor solar oral não possui a capacidade de bloquear a penetração dos raios ultravioletas. Sua função está mais voltada para atenuar os danos causados pela radiação solar ao organismo, contribuindo para uma proteção mais abrangente quando utilizado em conjunto com os métodos tradicionais de proteção solar.

Como o protetor solar oral protege a pele?

O protetor solar oral, geralmente derivado de substâncias vegetais como o Polypodium leucotomos, fortalece as defesas da pele, prevenindo inflamações e regulando o sistema imunológico. Ao contrário dos protetores solares tradicionais, que bloqueiam a radiação solar, o protetor oral reduz os efeitos prejudiciais do sol, como alergias e manchas na pele, além de auxiliar no tratamento do melasma e fornecer uma camada extra de proteção contra o câncer de pele.

Quais são as indicações?

O uso do protetor solar é especialmente recomendado durante o verão, sendo muito benéfico para pacientes em tratamento de melasma. Além disso, pode ser um coadjuvante valioso em cuidados de antienvelhecimento, especialmente para aqueles que estão frequentemente expostos ao sol devido ao trabalho ou atividades de lazer. É igualmente aconselhável empregar o protetor solar durante viagens em que há previsão de maior exposição ao sol, gerando uma camada adicional de proteção.

Quais são as contraindicações?

Antes de começar a utilizar o protetor solar, é essencial que os pacientes consultem um médico dermatologista. Embora disponíveis em farmácias, o aconselhamento profissional é fundamental para personalizar o produto de acordo com as necessidades individuais. Além disso, o médico dermatologista deve avaliar a presença de outras condições dermatológicas. Com esse acompanhamento, cada pessoa terá orientações precisas sobre a dose, periodicidade, formulação e modo de uso do protetor solar, adaptados ao seu estado de saúde e estilo de vida.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher