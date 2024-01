Foto: Reprodução Protetor solar labial: saiba por que você deve incluir esse produto na sua rotina de cuidados

O protetor solar é um item indispensável na rotina de cuidados com a pele, mas muitas vezes os lábios são esquecidos nesse processo. Por isso, incluir o protetor solar labial pode ser a chave para manter seus lábios saudáveis e protegidos. Venha entender o motivo desse produto ser um aliado constante na sua rotina diária.

A dermatologista Ana Maria Pellegrini comentou no site glamour que “Os lábios possuem a pele muito fina, o que os torna mais suscetíveis à ação prejudicial dos raios solares, que pode causar consequências desagradáveis tanto na aparência como aumentando o campo de cancerização desta área. Os lábios, principalmente os inferiores, sofrem muito com a incidência direta dos raios solares e por isso, é necessário que eles estejam protegidos”. Por isso é importante pensar em um produto que forneça proteção para essa parte da pele.

Por que devo usar protetor solar labial?

Existem alguns motivos indispensáveis para você adicionar o protetor solar labial no seu dia a dia. Confira os pontos positivos que esse produto pode causar nos seus lábios.

1. Exposição solar constante

Os lábios são uma das áreas mais sensíveis do rosto e estão sujeitos à exposição constante aos raios solares. A pele fina dos lábios os torna mais propensos aos danos causados pelo sol, como ressecamento, rachaduras e envelhecimento precoce.

2. Proteção contra raios UV

Assim como a pele do restante do corpo, os lábios também podem ser danificados pelos raios UV. O protetor solar labial oferece uma barreira eficaz contra esses raios, ajudando a prevenir queimaduras solares e reduzindo o risco de desenvolvimento de condições a longo prazo.

3. Prevenção de ressecamento e rachaduras

Os lábios podem facilmente ressecar devido à exposição ao sol, vento e condições climáticas adversas. O protetor solar labial contém ingredientes hidratantes que ajudam a manter a umidade, prevenindo o ressecamento e as rachaduras.

4. Combate ao envelhecimento precoce

Os raios UV são conhecidos por acelerar o envelhecimento da pele, e os lábios não são exceção. O uso regular do protetor solar labial pode contribuir para a prevenção do envelhecimento precoce, mantendo a pele dos lábios mais jovem e saudável.

5. Fórmulas específicas para lábios

Os protetores solares labiais geralmente têm fórmulas específicas, adaptadas para a delicada pele dos lábios. Essas fórmulas são mais suaves, mas ainda assim eficazes na proteção contra os raios UV. Busque por marcas potentes e seguras.

Ponto de atenção

Não pense que o protetor solar labial é necessário apenas nos dias ensolarados de verão. Ele é uma adição essencial durante todas as estações do ano, já que os raios UV podem atingir a pele, mesmo em dias nublados. Ainda que alguns dias as nuvens estejam presentes no céu, os raios solares ainda estão por perto e podem afetar nossa pele e lábios.

