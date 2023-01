Protesto interdita Marginal Tietê e afeta trânsito em SP

Reprodução – 09.01.2023 Protesto interdita Marginal na região da Ponte dos Remédios, em São Paulo

Um protesto na manhã desta segunda-feira (9) interditou as pistas da Marginal Tietê , em São Paulo , e provocou transtornos para quem passava pelo local.

A Companhia de Engenharia de Tráfego ( CET ) informou que as vias, sentido Ayrton Senna , na altura da Ponte dos Remédios , foram interditadas por volta das 5h40 e liberadas logo após as sete da manhã.

Por conta do bloqueio, a circulação da Rodovia Castello Branco registrou um congestionamento de mais de três quilômetros próximo das 7h20.

Apesar de bloquearem o local ateando fogo em diversos objetos, os manifestantes não permaneceram no local e, segundo a Polícia Militar e a CET, não há informações sobre as motivações do “protesto”.

Pouco antes, a rodovia Régis Bittencourt, no quilômetro 279, em Embu das Artes, foi interditada parcialmente por cerca de 15 manifestantes que colocaram fogo em pneus. A PRF informou que o local ficou bloqueado por cerca de cinco horas. Por volta das 5h47 a pista tinha sido totalmente liberada, informou o órgão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política