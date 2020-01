Protesto contra aumento da passagem termina após repressão policial em São Paulo

arrow-options Divulgação/Investigador Marcondes Homem foi encontrado com duas mulheres em São Vicente após investigação encomendada pela sua esposa





Uma professora de 35 anos, moradora da Zona Leste de São Paulo, descobriu a traição do marido após contratar um detetive com receio de que o homem tivesse morrido. A mulher já havia oferecido uma recompensa de R$ 2 mil nas redes sociais para quem o encontrasse.

Leia mais: Lava Jato denuncia empresa que fez propaganda ilícita para Dilma

Ela decidiu pedir ajuda para um investigador no dia 7 de janeiro depois de uma semana de desaparecimento . No entanto, o homem foi encontrado em uma praia de São Vicente (SP) com duas mulheres. As informações são do G1.

Leia também: Queniano trai esposa e é descoberto após ficar com pênis preso dentro da amante

Segundo o detetive Marcondes, o homem avisou a mulher que estava voltando para casa, mas nunca mais voltou. Ele conseguiu identificar via radar que o homem tinha descido em direção ao litoral de São Paulo e conseguiu localizar o homem com ajuda de um policial.