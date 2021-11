Redação João Bidu Proteja-se: faça banhos de descarrego para fechar o corpo contra o mal

Você sabia que a tradição de tomar um banho com ervas é uma herança dos povos da África que foram escravizados e costumavam fazer este ritual antes de uma cerimônia religiosa? Geralmente, são rituais que usam o poder purificador da água e das plantas sagradas para anular e limpar o corpo dos maus fluidos, inveja e vibrações negativas. Esses banhos de descarrego são ótimos para fechar o corpo contra o mal. Se você está, sem motivos aparentes, se sentindo muito cansada, com mal-estar frequente, bocejando muito sem sono, com raiva em excesso, falta de ânimo ou sente que anda afastando as pessoas, fique atenta, pois pode ser um sinal de que esteja precisando de banhos de descarrego.

Confira 8 banhos de descarrego que vão atrair boas vibrações

1. Aumentar a energia

Ferva três litros de água e coloque junto as pétalas de cinco rosas vermelhas, de cinco rosas brancas e três colheres (chá) de canela em pó. Espere amornar e jogue o preparado sobre o seu corpo, do pescoço para baixo, após tomar o seu banho diário. Recolha as pétalas e enterre em um vaso florido.

2. Conseguir proteção extra

Deixe três rosas brancas em uma vasilha com um litro de água fervente por alguns minutos. Acenda uma vela branca, com cuidado, fazendo uma oração ao seu anjo da guarda. Jogue o preparado em seu corpo, do pescoço para baixo. Esse banho deve ser feito na segunda-feira, na quinta-feira e no sábado. No final de cada banho, junte as pétalas, os restos da vela e enterre em um vaso.

3. Afastar olho gordo

Em um dia de Lua Minguante, no final da tarde, junte uma colher (chá) de mel, três folhas de laranjeira, três de eucalipto e um punhado de camomila seca. Coloque tudo em três litros de água. Deixe ferver e, em seguida, espere o líquido amornar. Por último, coe e despeje no seu corpo, do pescoço para baixo, antes do seu banho diário. Jogue as ervas que sobraram no lixo.

4. Ter uma vida de sucesso

Em uma sexta-feira, coloque três cravos-da-índia, três paus de canela, uma colher (sopa) de açúcar, sete gotas do seu perfume, três pitadas de noz-moscada ralada e uma colher (sopa) de mel em três litros de água fervida. Deixe descansar por meia hora. Coe e despeje o preparado quando estiver morno em seu corpo, do pescoço para baixo, antes de se deitar. Jogue os restos do banho no lixo. Esse ritual deve ser feito por três dias seguidos e nunca em noite de Lua Minguante.

5. Para colocar fim aos prejuízos

Ferva flores e folhas de laranjeira em dois litros de água. Espere esfriar e tome um banho, despejando lentamente do pescoço para baixo. Reze: “Saiam, maus espíritos, vem meu anjo da guarda. Nada de mal há de acontecer, pois tenho a proteção do meu anjo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!”. Os restos do banho devem ser jogados em uma lixeira fora de sua casa.

6. Energizar a vida

Coloque uma pedrinha, três punhados de sal grosso, meia colher (sopa) de mel e três punhados de alecrim seco em um litro de água que tenha ficado no sereno por uma noite. Deixe o preparado tomar a luz do sol por duas horas. Depois, acenda uma vela branca sobre um pires, com cuidado para não se machucar, olhe fixamente para a chama e diga: “que o campo eletromagnético dessa pedra e todos os elementos aqui presentes energizem a minha vida e me livrem do perigo”. Jogue a mistura em seu corpo, do pescoço para baixo, após seu banho habitual. Embrulhe as sobras da vela e os restos do banho em um pedaço de jornal e enterre em um vaso florido. O pires pode ser usado como de costume, depois de lavado.

7. Banho de descarrego

Em uma vasilha, coloque um litro de água fervida, cinco folhas de laranjeira, duas folhas de manjericão, um punhado de erva-cidreira e duas rosas brancas. Deixe a mistura amornar, coe e adicione um punhado de sal grosso. Despeje a mistura no seu corpo, do pescoço para baixo. Repita esse banho durante três dias seguidos. Jogue os restos do banho no lixo. Lave a vasilha e use-a como de costume.

8. Fechar o corpo

Em uma noite de Lua Cheia, tome um banho e lave a cabeça. Jogue um pouco da mistura de água morna com uma colher (café) de sal grosso em seu corpo, do pescoço para baixo. Deixe a água escorrer dentro de um balde. Despeje essa água em um vaso florido, repetindo: “sai, azar. Sai azar! De hoje em diante, em minha vida, apenas a felicidade vai reinar”. O balde pode ser usado normalmente, depois de lavado. ATENÇÃO: não realize os banhos de descarrego se for alérgico(a) a algum dos componentes!

