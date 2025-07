Protagonismo feminino no campo marca estande da Seag na 20ª Feira da Agricultura Familiar

As mulheres estarão no centro das atenções na 20ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (Feafes), que acontece de sexta-feira (25) a domingo (27), na Praça do Papa, em Vitória. Neste ano, o estande institucional da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) será totalmente dedicado a valorizar o protagonismo feminino no meio rural, com vídeos, fotos, informações sobre projetos, painéis instagramáveis e um espaço de comercialização exclusivo para produtos das mulheres do campo.

O espaço terá seis balcões temáticos representando diferentes grupos apoiados pelos projetos da Seag: Mulheres do Café, Mulheres do Cacau, Mulheres da Pecuária, Mulheres Assentadas da Reforma Agrária, Mulheres Indígenas e Mulheres do Canaã (grupo que atua com agroindústria de panificados, doces e biscoitos). Todos já participam de iniciativas estaduais voltadas ao fortalecimento da autonomia econômica, da liderança e do empreendedorismo feminino.

Força feminina no campo

Dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2017) revelam a força feminina no campo: as mulheres representam 47% da população rural capixaba, administrando quase 284 mil hectares, especialmente em lavouras permanentes, onde chegam a 57% de presença. Mesmo assim, ainda enfrentam invisibilidade histórica e desafios como acesso ao crédito e regularização de seus empreendimentos.

Para enfrentar essas desigualdades, a Seag e o Incaper lançaram o projeto “Elas no Campo e na Pesca – Empreendedorismo, Liderança e Autonomia”, que já atendeu mais de 6.100 mulheres e foi vencedor do Prêmio Inoves. Além dele, surgiram outras iniciativas como o projeto Mulheres do Café, o Mulheres do Cacau, o apoio do Funsaf a organizações femininas, e o programa AgroLegal, que prioriza o atendimento a empreendedoras rurais.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, a participação das mulheres na feira e nas políticas públicas estaduais é um passo fundamental para o futuro do agro capixaba.

“Valorizar o trabalho das mulheres no campo é reconhecer a força, a qualidade e a história que elas constroem todos os dias. O estande na Feafes é mais do que uma exposição: é uma vitrine da diversidade e da competência que fazem parte da agricultura familiar do Espírito Santo. Essa é uma política que gera renda, fortalece comunidades e transforma vidas”, destacou Bergoli.

Estande da Seag

Além de ser um ponto de encontro entre consumidor e produtor, o estande da Seag vai apresentar vídeos, fotos e painéis instagramáveis, convidando o público a conhecer de perto as histórias de superação e os sabores que vêm do campo capixaba. A iniciativa reforça a importância de aproximar cidade e campo, mostrar as políticas públicas e fortalecer, cada vez mais, a agricultura familiar.

A 20ª Feafes reunirá agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e representantes de diversas cadeias produtivas, mostrando a diversidade da produção rural capixaba e o impacto social e econômico dessa agricultura que alimenta o Espírito Santo.

