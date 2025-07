Prorrogado período de inscrições no Programa Empodera+

Pessoas LGBTQIA+ que residam na Região Metropolitana do Espírito Santo tem até o dia 23 de julho para se inscreverem no Programa Empodera+. Serão selecionadas 50 pessoas que além de ter acesso à formação, oportunidades de geração de renda e apoio técnico-social também receberão bolsas que variam de R$ 250,00 a R$ 1.000,00. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário. Acesse

Podem participar pessoas autodeclaradas LGBTQIA+, com 18 anos ou mais, que estão em situação de vulnerabilidade social e não têm vínculo formal de trabalho (CLT).

O Empodera+ é um projeto-piloto do Governo Federal e o Espírito Santo é um dos cinco estados que o está implementando, por meio do Acordo de Cooperação Técnica do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH).

Projeto Piloto

O Espírito Santo foi um dos cinco estados brasileiros selecionados para desenvolver o projeto-piloto do Empodera+. O Empodera+ é uma ação da Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para Pessoas LGBTQIA+, regulamentada pela Portaria MDHC nº 88/2024. O programa é uma política social pública voltada para a empregabilidade, promoção de direitos, elevação de escolaridade e formação profissional, além de integração para o mundo do trabalho e da geração de renda.

Serviço:

Programa Empodera + na Região Metropolitana da Grande Vitória

Inscrições: até dia 23 de julho de 2025.

Link formulário: https://forms.gle/azNcsReE3i5NKMLS9

Mais Informações pelo e-mail: [email protected]

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da SEDH

Simone Diniz

(27) 3134-1414

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES