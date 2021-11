Prorrogadas inscrições para Chamadas Públicas da 18ª Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação

Estudantes dos Ensinos Básico e Técnico e do Ensino Superior das redes pública e particular, além de professores e pesquisadores do Estado do Espírito Santo, terão até as 12 horas, desta sexta-feira (19), para inscrever as propostas de participação nas Chamadas Públicas voltadas para a produção de vídeo, jornalística e de podcast, visando à participação na 18ª Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O prazo foi prorrogado e vale a pena aproveitar a oportunidade.

O tema da edição deste ano da Semana CT&I é “Transversalidade da Ciência e Tecnologia e Inovações para o Planeta”. O evento será realizado no formato virtual, de 23 a 25 de novembro. As Chamadas Públicas têm como objetivo estimular o desenvolvimento das seguintes ações estratégicas: despertar o interesse de estudantes nas áreas de ciência, tecnologia e inovação; estimular o intercâmbio de professores e estudantes em todos os níveis de ensino; e estimular a atualização de conhecimentos e o debate de temas específicos e de interesse para o desenvolvimento científico e tecnológico.

A Chamada Pública N° 2021-R1SQG é voltada à produção de vídeos de curta duração e consiste na submissão de vídeos sobre projetos relacionados à ciência, tecnologia e inovação; submissão de projetos técnico-científicos ou de inovação a serem exibidos em vídeo no site do evento; e seleção das apresentações para homenagem.

Com foco na submissão de produções jornalísticas em formato de texto e podcast, a Chamada Pública N° 2021-7XZN1 pretende incentivar a publicação e a divulgação de matérias de CT&I, para a comunidade científica e instituições de ciência e tecnologia capixaba, além de reconhecer a participação de alunos dos ensinos Básico e Superior com a publicação de matérias de CT&I no Estado. Também vai divulgar e homenagear as produções mais bem pontuadas.

Após o período de inscrição, a divulgação dos materiais (vídeos, podcast e textos) que seguirem os parâmetros das chamadas será até 23 de novembro. O prazo para votação, visualização, compartilhamento e interação será de 23 a 30 de novembro. A entrega da homenagem será a partir de 04 de dezembro.

As inscrições e o envio dos materiais têm etapas obrigatórias, o que exige atenção dos participantes. O preenchimento do formulário de inscrição é on-line no link de acesso https://projetos.fapes.es.gov.br/index.php/639154?lang=pt-BR. Vale destacar que a participação é voluntária. Portanto, serão remunerados direitos autorais e de imagem durante a exibição e divulgação dos trabalhos apresentados no evento.

Os trabalhos inscritos deverão se enquadrar nas seguintes categorias: Proposta Coletiva Ensino Básico e Técnico (Categoria EBT), Proposta Coletiva Ensino Superior (Categoria ES) e Proposta de Inventores Independentes (Categoria Inventor), exclusivamente para a Chamada Pública para vídeos. Cada uma das categorias segue um critério específico para inscrição. Por isso, os interessados devem ler atentamente o texto dos Editais.

Com a meta de impulsionar os eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação que ocorrerão no Espírito Santo no segundo semestre de 2021, a Semana de CT&I visa a ampliar a difusão científica, aproximar possíveis parceiros e possibilitar novas oportunidades de identificar potenciais talentos e projetos, reforçando o manifesto da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).

Todas as informações sobre as Chamadas Públicas estão disponíveis aqui.

