Proposto programa de incentivo à liberdade no ambiente acadêmico

Projeto de lei (PL 96/2025) que tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo institui o Programa Estadual “Mérito Acadêmico Livre”. De autoria do deputado Capitão Assumção (PL), o objetivo é reconhecer e incentivar instituições de ensino superior que promovam a liberdade acadêmica, o pluralismo intelectual e a excelência no ensino, livres de dogmatismos e militâncias ideológicas. Também estabelece benefícios e parcerias para conectar estudantes ao mercado profissional.

De acordo com a justificativa do parlamentar, o ambiente acadêmico brasileiro, especialmente nas últimas décadas, tem enfrentado desafios relacionados à imposição de agendas ideológicas, como a militância “woke”, o que comprometeria a liberdade acadêmica e o pluralismo intelectual.

Assumção ainda afirma que estudantes e professores relatam a escassez de espaços universitários onde a investigação objetiva da verdade e a diversidade de pensamento sejam plenamente respeitadas, sobretudo nas ciências humanas. Mas avalia que este cenário está mudando, com novas instituições surgindo com a proposta de resgatar o conceito clássico de universidade — baseado em mérito, excelência e liberdade de ideias —, enquanto algumas tradicionais começam a se renovar, refletindo um esgotamento do radicalismo identitário.

Critérios

Para a instituição ser elegível ao programa, precisa atender a alguns critérios, como ter em seu estatuto, regimento ou práticas institucionais o compromisso com a liberdade de pensamento, a diversidade de ideias e a ausência de imposição de militâncias ideológicas.

Também precisa priorizar a excelência acadêmica e o mérito como critérios de avaliação de estudantes e docentes, com processos seletivos e de progressão funcional, taxas de aprovação em exames nacionais, como Enade, ou publicações científicas relevantes; e a ausência de políticas de cotas ou privilégios baseados em critérios não acadêmicos que comprometam a igualdade de oportunidades.

O programa ainda exige a comprovação de iniciativas que favoreçam a empregabilidade de seus egressos no mercado de trabalho.

Benefícios

As instituições de ensino superior participantes do Programa “Mérito Acadêmico Livre” serão contempladas com distinções e benefícios, como: certificado estadual, uma honraria anual concedida em cerimônia oficial; Selo “Espírito Livre”, que seria um selo de qualidade; prioridade em programas estaduais de estágio, bolsas de pesquisa aplicada e convênios com empresas locais; e um Fórum de Pesquisa Livre – evento anual, criado e coordenado pelas instituições certificadas em parceria com entidades privadas, como federações industriais e comerciais, para captação de recursos privados destinados a projetos de pesquisa alinhados aos princípios de liberdade acadêmica e inovação prática, sem ônus financeiro ao estado.

Tramitação

O projeto de lei será analisado pelas comissões de Justiça, de Educação e de Finanças, para depois ser votado em plenário e seguir para sanção ou veto do governo.

Confira o teor completo e andamento do PL 96/2025 na Ales.

