Proposta reconhece danças folclóricas de Santa Maria de Jetibá

O deputado estadual Adilson Espindula (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) um Projeto de Lei (PL 649/2025) que declara o município de Santa Maria de Jetibá como a Capital Estadual das Danças Folclóricas. A proposta acrescenta o título ao Anexo I da Lei 10.974/2019, que consolida homenagens concedidas a municípios capixabas.

Segundo o parlamentar, a medida busca reconhecer o papel do município na preservação e difusão das tradições culturais do Espírito Santo, especialmente por meio das danças folclóricas de origem pomerana. “A iniciativa é em virtude da inegável contribuição de Santa Maria de Jetibá para a preservação, valorização e difusão das tradições culturais que compõem o patrimônio imaterial do Espírito Santo”, destaca Espindula.

O texto ressalta que a região abriga a maior comunidade pomerana fora da Europa e mantém, ao longo das gerações, costumes, idioma, religiosidade e manifestações artísticas que fortalecem a identidade cultural do município e do Estado. Grupos locais de dança participam de festas, celebrações religiosas e encontros folclóricos, atraindo visitantes e promovendo o turismo cultural.

Para o deputado, o reconhecimento também tem caráter educativo e social, por envolver diferentes faixas etárias em atividades culturais. “A aprovação deste projeto de lei é medida que homenageia a história, valoriza a cultura e fortalece o turismo e a educação cultural do Espírito Santo, conferindo a Santa Maria de Jetibá o merecido reconhecimento como Capital Estadual das Danças Folclóricas”, afirmou o parlamentar.

Na Ales, a proposta será analisada pelas comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças. Caso seja aprovada e vire lei, a matéria entrará em vigor na data de sua publicação.

Acompanhe a tramitação do PL 649/2025 no site da Ales, onde é possível acessar o texto completo e sua movimentação.

Fonte: POLÍTICA ES