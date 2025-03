Proposta reconhece atuação do Sistema S no Espírito Santo

Como forma de reconhecer os serviços prestados pelas nove instituições integrantes do Sistema S, o deputado Capitão Assumção (PL) propõe que em 16 de maio seja comemorado em todo o Espírito Santo o Dia Estadual do Sistema S. A iniciativa consta no Projeto de Lei (PL) 126/2025, apresentado na Assembleia Legislativa (Ales). O autor apresentou pedido de urgência para análise da proposta.

O deputado justifica a importância do reconhecimento oficial ao destacar que o Sistema S – composto por Sesc, Senac, Sesi, Senai, Senar, Sebrae, Sescoop, Sest e Senat – responde pela capacitação e formação profissional de técnicos que atuam em setores que respondem por mais da metade dos empregos formais no Espírito Santo. São áreas como comércio de bens, serviços e turismo que envolvem estabelecimentos como bares, restaurantes, pousadas, hotéis, agências de viagens e transporte de passageiros.

O deputado cita como fonte dos dados relativos à empregabilidade levantamentos realizados pela Federação do Comércio (Fecomércio-ES) e pelo Ministério do Trabalho. “Em um estado onde o PIB depende fortemente desses setores – cerca de 70%, segundo o IBGE – o Sistema S (…) emerge como um pilar essencial, capacitando trabalhadores, apoiando empreendedores e oferecendo serviços que transformam vidas”, enfatiza o parlamentar.

“A criação do ‘Dia do Sistema S’ e da ‘Semana S do Comércio’ em 16 e 17 de maio tem propósitos claros: engajar a população, fortalecer a imagem dessas instituições e ampliar o alcance de suas ações. A formalização de uma data possibilita que a sociedade valorize de forma mais efetiva as iniciativas voltadas para educação, saúde e lazer”, defende o autor da proposta.

Jovens beneficiados

Assumção acrescenta que no Espírito Santo o Sistema S é sinônimo de oportunidade, uma vez que capacita anualmente milhares de jovens em áreas como turismo e hotelaria, setores cruciais para cidades como Guarapari e Vitória.

“O Senai forma técnicos que sustentam nossa indústria em polos como Serra e Anchieta, enquanto o Sesc leva saúde e cultura a comunidades que o poder público muitas vezes não alcança”, observa o deputado, acrescentando que, em 2023, mais de 60 mil capixabas foram diretamente beneficiados por cursos e serviços dessas entidades.

Protocolado nesta sexta-feira (7) o projeto de Capitão Assumção aguarda leitura em Plenário e despacho da Presidência.

Confira o PL 126/2025 na íntegra.

Fonte: POLÍTICA ES