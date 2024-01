Proposta quer unificar legislação sobre meia-entrada

O deputado Callegari (PL) quer consolidar no Espírito Santo as normas que tratam do direito do pagamento de meia-entrada para o ingresso em eventos por parte de quem faz doação de sangue, órgãos e leite materno; além dos estudantes, professores, idosos e pessoas com câncer.

No Projeto de Lei (PL) PL 690/2023, que trata do assunto, ele destaca a importância dos grupos beneficiados, e propõe medidas com o objetivo de consolidar os textos, ou seja, reunindo em uma única lei todas as normas presentes de forma esparsa em vários dispositivos.

Com a medida virando lei, seriam revogadas as seguintes normas estaduais que dão direito à meia-entrada: 11.715/2022 (professores e outros profissionais de ensino), 7.737/2004 (doadores de sangue e órgãos), 4.955/1994 (estudantes), 10.500/2016 (pessoas com câncer), 7.458/2003 (idosos acima de 65 anos) e 11.412/2021 (doadoras de leite materno).

Callegari propõe também que o direito ao pagamento da meia-entrada seja garantido mesmo quando o preço normal já esteja sendo divulgado como valor promocional.

A medida atribui como prerrogativa do Estado, por meio dos órgãos responsáveis pela cultura, esporte, lazer e defesa do consumidor, e o Ministério Público estadual a fiscalização do direito à meia-entrada.

Ainda de acordo com o projeto de lei deverão ser afixadas nas áreas de venda de ingressos a mensagem “doador de sangue paga meia-entrada”.

O PL 690 foi encaminhado para análise no colegiado de Justiça, com pedido de estudo técnico prévio por parte do Grupo de Trabalho de Consolidação de Leis (Revisa-Ales).

Acompanhe a tramitação da proposta



Fonte: POLÍTICA ES