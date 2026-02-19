Proposta quer garantir apoio a transporte de universitários

O deputado Coronel Weliton (PRD) defende que, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), haja no Espírito Santo um programa de incentivo ao transporte de estudantes universitários que não têm opção de transporte público nos horários das aulas. A sugestão prevista na Indicação Parlamentar 56/2026 foca nos municípios que não possuem universidades públicas ou privadas em seu território e nos casos em que há certa demanda por deslocamento intermunicipal.

“O acesso à educação superior é essencial para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Estado. Contudo, muitos estudantes universitários residentes em municípios sem transporte público adequado enfrentam barreiras significativas para frequentar instituições de ensino situadas em cidades vizinhas, comprometendo sua formação acadêmica e seu futuro profissional”, afirma o parlamentar em mensagem.

A indicação prevê que, mediante convênio com universidades e prefeituras ou em parceria com empresas de transporte local ou cooperativas, o programa contemple ônibus, micro-ônibus ou vans adaptadas. Estabelece ainda a possibilidade de subsídio ou incentivo financeiro para cobertura total ou parcial do custo para estudantes de baixa renda.

Coronel Weliton enxerga na medida mais igualdade de oportunidades e acesso efetivo à educação superior. Também aponta estímulo à mobilidade entre municípios, “fortalecendo o desenvolvimento regional e garantindo segurança e dignidade no deslocamento dos estudantes”.

A Indicação Parlamentar 56/2026 foi lida na sessão ordinária no dia 10 de fevereiro e, após aprovação do Plenário, encaminhada ao Poder Executivo.

Fonte: POLÍTICA ES