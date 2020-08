Proposta inclui Jerônimo Monteiro no Caparaó

.

O município de Jerônimo Monteiro, que faz parte da Microrregião Central Sul poderá integrar a Microrregião do Caparaó, de acordo com o Projeto de Lei (PL) 442/2020, de iniciativa do governo do Estado. O argumento para tal mudança é que o município é a porta de entrada da região para aqueles que chegam da Grande Vitória ou litoral sul.

A proposição visa formalizar o entendimento da população dos municípios vizinhos de que Jerônimo Monteiro constitui parte, de fato, daquela região turística. O PL 442/2020 atende à Indicação 870/2018 de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso (Republicanos). O autor justifica que o município é a primeira cidade, ou seja, a porta de entrada da Região do Caparaó capixaba. “O município criou Circuito Turístico da Laranja e do Esporte de Aventura, destacando vários locais para visitação e prática de esportes, sendo de interesse regional e turístico”, explicou Musso.

Microrregiões

O Espírito Santo está dividido em dez microrregiões administrativas, de acordo com a Lei 9.768, de 26 de dezembro de 2011: (1) Metropolitana, (2) Central Serrana, (3) Sudoeste Serrana, (4) Litoral Sul, (5) Central Sul, (6) Caparaó, (7) Rio Doce, (8) Centro-Oeste, (9) Nordeste, e (10) Noroeste.

Com a alteração proposta, a Microrregião do Caparaó passa a ser composta por 12 municípios: Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado.

Tramitação

A proposta aguarda parecer das comissões de Justiça e Finanças para seguir para apreciação em Plenário.