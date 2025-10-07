Proposta enaltece história e identidade cultural de Guarapari

Próximo a completar 135 anos de história, o município de Guarapari poderá ser, por um dia no ano, a capital simbólica do estado. É o que propõe o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), por meio do Projeto de Lei (PL) 592/2025, que inclui o Dia da Emancipação Política do Município – 19 de setembro – no Calendário Oficial do Espírito Santo (Lei 11.212/2020).

De acordo com o parlamentar, a medida tem como objetivo valorizar a história e a identidade cultural da cidade, além disso, busca “permitir que todos os anos, o poder público e a sociedade civil celebrem as conquistas e projetem os novos desafios desse município que tanto contribui para o desenvolvimento estadual”, descreve o presidente.

Marcelo sinaliza também a importância da cidade para a economia capixaba. “A comemoração desta data não representa apenas um marco político administrativo, mas simboliza o espírito de independência, luta e perseverança de seu povo, que soube transformar a cidade em referência para o turismo, a pesca, a gastronomia, a cultura e, mais recentemente, para a economia criativa e o setor de serviços”, afirma.

História

Fundada em 1585 pelo Padre José de Anchieta como Aldeia de Guarapari, a chamada “Cidade Saúde” foi emancipada do município de Anchieta em 19 de setembro. Em 2025, completa 134 anos de história.

Acompanhe o andamento da proposta na Ales

Fonte: POLÍTICA ES