Proposta do Orçamento começa a tramitar na Ales

Começa a tramitar na Assembleia o Projeto de Lei (PL) 522/2020, que traz a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2021, estimando a receita e a despesa pública no Espírito Santo. O PL 522/2020 será lido na sessão ordinária desta segunda-feira (9), às 15 horas, e encaminhado à Comissão de Finanças, a quem caberá definir calendário de análise e votação e emitir parecer sobre a matéria.

A pauta de votações da sessão desta segunda é encabeçada por vetos do governador Renato Casangrande (PSB) a oito projetos de autoria parlamentar. Dois deles são parcias, como o aposto ao PL 229/2018, de Janete de Sá (PMN). A matéria, que institui no Espírito Santo a proteção ao cão comunitário, deu origem à Lei 11.184/2020.

Outro projeto vetado parcialmente foi o PL 58/2019, que altera a Lei 10.690/2017, a qual obriga as empresas prestadoras de serviços, quando solicitadas a comparecer nos endereços residenciais ou comerciais dos consumidores, a informar previamente os dados do funcionário habilitado a realizar o serviço no local. A proposta é de autoria do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Entre as matérias que tiveram todo o texto vetado está o PL 450/2020, que veda a cobrança de prestações em financiamentos de veículos durante a suspensão de aulas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus. A proposta também proíbe a cobrança de juros e multas em parcelas vencidas. A iniciativa do deputado Doutor Hércules (MDB) recebeu veto total do governador por vício de inconstitucionalidade. O governo afirma que a competência para legislar sobre a matéria é da União por se tratar de direito civil.

