Proposta defende que pais proíbam aulas de educação sexual aos filhos na Espanha

Uma proposta apelidada de “Pin Parental” está ganhando cada vez mais espaço dentre os cidadãos espanhóis. Criada pelo partido de ultradireita Vox, a medida defende que pais possam vetar aulas da grade curricular dos filhos, como as de educação sexual, e que as crianças não percam nota por isso.

arrow-options Pixabay Bandeira da Espanha





A ideia é que os pais possam decidir quais atividades eles não querem que o filho participe, e não se aplica só às aulas de educação sexual: evolução das espécies, formato da terra, história do comunismo e vacinação estão na lista de matérias que a criança não precisa assistir para se graduar.

Em Astúrias e Andaluzia, a proposta foi rejeitada. A medida conseguiu implantação parcial em Múrcia, no sul do país, para atividades complementares. E, em Madrid, o “Pin Parental” ainda está em debate, mas tem forte apoio do prefeito José Almeida (PP). Segundo a lei que está em debate, qualquer assunto que a família discorde da abordagem poderá ser “cancelado” da grade currícular do aluno.