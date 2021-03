Proposta de secretários de saúde repercute em sessão

A carta aberta do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) que propõe medidas emergenciais para combater a pandemia da Covid-19 em âmbito nacional repercutiu na sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça-feira (2).

A deputada Iriny Lopes (PT) se referiu às intervenções de seus colegas na sessão anterior e lembrou que todos expuseram preocupação com a intensificação da pandemia. “Os sinais são os mais alarmantes possíveis e seria irresponsabilidade de nossa parte querer tapar o sol com a peneira”, alertou.

“Ou nós nos esforçarmos conjuntamente para salvar vidas, ou será o maior desastre brasileiros. Podemos passar de 500 mil mortes”, pontuou a deputada. Iriny ainda classificou como “crime contra a humanidade” a omissão do governo federal e gastos de recursos públicos com churrascos e cerveja. A parlamentar propôs a adoção das medidas de lockdown pelo governo do Estado, incluindo a participação das forças de segurança para garantir as medidas de contenção da pandemia.

A deputada ainda fez menção a apoiou a adoção de algumas propostas previstas no documento do Conass, entre elas maior rigor nas medidas de restric¸a~o das atividades na~o essenciais de acordo com a situac¸a~o epidemiolo´gica e capacidade de atendimento de cada regia~o; fechamento das praias e bares; reconhecimento legal do estado de emerge^ncia sanita´ria e a viabilizac¸a~o de recursos extraordina´rios para o SUS, com aporte imediato aos Fundos Estaduais e Municipais de Sau´de para garantir a adoc¸a~o de todas as medidas assistenciais necessa´rias ao enfrentamento da crise; e adequac¸a~o legislativa das condic¸o~es contratuais que permitam a compra de todas as vacinas eficazes e seguras disponi´veis no mercado mundial.

Por sua vez, o deputado Theodorico Ferraço (DEM) comentou a situação de fragilidade em que o país se encontra. “O Brasil não se preparou para uma crise desse tamanho. Se preparou para andar de teco-teco e agora vê um jumbo pela frente. Essas advertências dos secretários de Saúde em âmbito nacional são muito importantes. A economia é importante, mas sem vida não há economia”, reforçou Ferraço.

O deputado Sergio Majeski (PSB) comentou a decisão do governo do estado de colocar os professores como grupo prioritário para a vacinação, a partir de sugestão da Comissão de Educação da Ales. O deputado propôs a radicalização no enfrentamento da pandemia. Lembrou que até Santa Catarina, considerado um estado modelo no Brasil, está com superlotação de leitos.

Majeski ainda disse que o quadro é reflexo do relaxamento em relação aos cuidados que deveriam ser adotados. “Ou a gente torna esses métodos rigorosos ou é daqui para uma coisa muito pior, e não está descartado que o estado do Espírito Santo não venha a passar o que os outros estados vêm passando”, alertou. Como exemplo, se referiu à importância do rastreamento na área de educação envolvendo toda a comunidade escolar, o que consiste em monitorar os casos de contaminação nas salas de aula, escolas e toda a comunidade escolar. “O rastreamento é fundamental”, concluiu.

Quem também comentou a situação da pandemia no estado e no país foi o deputado Luiz Durão (PDT), que elogiou as ações do Poder Executivo e a recepção a pacientes de Covid vindos de outros estados. Ainda comentou sobre projeto de lei proposto por ele para incluir os profissionais de supermercados como grupo prioritário para receber a vacina.

Segurança

O episódio ocorrido na madrugada desta terça-feira no bairro de Planalto Serrano, no município da Serra, foi tema que repercutiu em discursos de vários deputados. Os parlamentares cobram mais segurança para a região. Torino Marques (PSL) comentou a notícia que mostrou jornalistas sendo expulsos do local onde o crime organizado impediu a circulação de ônibus no bairro da Serra. O deputado, que é jornalista, expressou solidariedade aos colegas da comunicação de vários veículos da capital.

“Não podemos admitir que o crime organizado dê as cartas aqui na nossa sociedade. Não podemos deixar que o nosso estado vire uma zona de guerra comandada pelo tráfico de drogas. Solidarizo-me com meus colegas de profissão que foram ameaçados, os repórteres da Rede Tribuna e da Gazeta. Não vou admitir que jornalistas e repórteres, no pleno exercício de sua profissão, essencial ao povo, sejam impedidos de trabalhar e tenham suas vidas ameaçadas desta maneira. Solidarizo-me também com os moradores do bairro Planalto Serrano que sofrem com a violência”, declarou Marques.

Os deputados Vandinho Leite (PSDB), Alexandre Xambinho (PL), Bruno Lamas (PSB) e Capitão Assumção (Patri) manifestaram preocupação com o cenário da violência no bairro e cobraram ações da Secretaria da Segurança (Sesp). Bruno Lamas acrescentou que o município da Serra também tem de participar com sua Guarda Municipal, apesar de estar desestruturada e com pouco efetivo.

Dever e responsabilidade

Finalizando esse debate, o deputado Freitas (PSB) destacou que os problemas destacados pelos pares durante os trabalhos desta terça não são demandas apenas do Espírito Santo, mas do país. O parlamentar citou pesquisas que apontam que a saúde tem sido a prioridade apontada pela população, seguida de investimentos em educação e segurança. Entretanto, observou que, nos últimos, anos o apelo por segurança suplantou a educação.

Para Freitas, a Constituição diz que essas prioridades são dever do Estado, mas também, concomitantemente, responsabilidade de todos. Lembrou que não cabe apenas ao governo o dever, mas cobrar responsabilidades de todos, com participação da comunidade, seja na pandemia, na educação e na segurança. Ele ainda defendeu a gestão do governo do Estado nas áreas da saúde e segurança.