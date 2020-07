Proposta autoriza crédito especial para segurança

.

Tramita na Assembleia Legislativa (Ales), em regime de urgência, o Projeto de Lei (PL) 402/2020, que concede crédito especial no orçamento deste ano, no valor de R$ 7,3 milhões, para ações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. O projeto tem autoria do Executivo.

O montante, segundo o PL, será destinado à capacitação e treinamento de recursos humanos; construção, reforma e padronização e atuação integrada de unidades de segurança; modernização e reaparelhamento de centros operacionais e setor administrativo.

O Executivo destaca, na justificativa do projeto, o uso dos recursos para aquisição de equipamentos e sistemas de informação, inteligência e investigação, com vistas ao enfrentamento da criminalidade.

No orçamento, os créditos especiais são aqueles para os quais não há dotação específica, sendo necessária a sua aprovação pela Assembleia Legislativa.

A matéria explica que os recursos a serem alocados são a soma dos valores oriundos do excesso de arrecadação de fonte que trata das transferências financeiras a fundos e do superávit apurado no balanço patrimonial de 2019.

Como tramita em urgência, o PL 402/2020 receberá parecer oral da Comissão de Finanças durante a sessão ordinária desta terça-feira (28), a partir das 15 horas.