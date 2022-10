Pronta pro carnaval? Juju Salimeni provoca posando seminua em vídeo na frente do espelho

Esquentou o clima! Juju Salimeni resolveu inovar nos bastidores de mais um ensaio fotográfico publicado nesta quarta-feira (12) e compartilhou o vídeo de tirar o fôlego com seus seguidores do Instagram. Na ocasião, a musa surgiu em clima de carnaval e já levantou suspeitas sobre sua preparação para a folia.

LEIA MAIS:

A ex-panicat surgiu posando na frente do espelho com um look todo trabalhado na transparência e aproveitou o clima caliente do vídeo para mostrar sua boa forma, exibindo o shape escultural de uma forma misteriosa, mas que não deixou a sensualidade de lado.

LEIA MAIS:

“Essa é a barriguinha dos meus sonhos”, disparou uma seguidora nos comentários da publicação, exaltando a boa forma da influenciadora fitness. “Na minha cabeça meu corpo é desse jeito aí”, brincou outra internauta. “A mulher mais sensual do Brasil”, babou outro fã da musa. Confira os bastidores:

Juju Salimeni desabafa sobre intolerância religiosa: “Cutucar onça com vara curta”

Soltou o verbo! Recentemente, Juju Salimeni acabou recebendo diversas críticas nas redes sociais e comentou sobre a intolerância religiosa que sofreu ao publicar uma foto onde aparece fazendo um ritual típico do candomblé. A musa fitness desabafou sobre os comentários negativos que recebeu durante a publicação.

LEIA MAIS:

“Já que acabei de sair da casa da minha mãe de santo, vou falar com vocês com a vestimenta que uso há mais de 20 anos. Mexe com o que você quiser, mas não mexe com a minha religião, com meus santos, com meu candomblé, porque você vai cutucar a onça com vara curta. Esse é meu ponto fraco”, desabafou a musa no Instagram Stories.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram.

“Eu não tolero intolerância religiosa, porque já sofri isso de uma forma que me deixou até doente, há uns dez anos. Hoje é inadmissível. Intolerância religiosa é crime, graças a Deus. Então, você não pode falar o que você quer sobre a religião das pessoas, dar sua opiniãozinha criticando ou falando de forma pejorativa. Então, fiquem espertos com isso!”, alertou a influenciadora em seu desabafo.

(*Metropolitana FM)