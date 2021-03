Reprodução Promotora que investiga Flávio é madrinha de casamento da advogada dele

A promotora Carmen Eliza, que é a nova responsável por investigar o senador Flávio Bolsonaro no inquérito que apura se ele cometeu crime de falsidade ideológica eleitoral, é madrinha de casamento de Luciana Pires, advogada do filho mais velho do presidente. A informação foi divulgada pela coluna de Guilherme Amado, da revista Época.

Nas redes sociais, diversas fotos com as duas já foram postadas. Antes de Luciana se tornar advogada de Flávio, as duas costumavam postar fotos juntas.

Carmen participou do dia da noiva de Luciana, no Copacabana Palace, e registraram o momento.

A promotora se afastou em 2019 das investigações sobre a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes após a repercussão de posts em redes sociais que a mostram apoiando a campanha do então candidato à presidência Jair Bolsonaro.