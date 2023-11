Promotor de Justiça realiza visita ao 7º BPM

Na tarde desta quinta-feira (09), o 7º Batalhão de Polícia Militar recebeu a visita do Excelentíssimo Senhor promotor de justiça Sérgio Alves Pereira, coordenador do Núcleo de Controle da Atividade Policial (NCAP), com o objetivo de conhecer a estrutura da Unidade.

Durante a visita, foram apresentadas as instalações físicas da unidade, suas divisões funcionais, o planejamento do policiamento e propostas de melhorias na estrutura física. A reunião foi uma oportunidade para trocar informações e fortalecer a parceria entre o Ministério Público e a Polícia Militar.

Entre as funções institucionais do Ministério Público, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 129, inciso VII, o exercício do controle externo da atividade policial, voltado para a garantia dos direitos fundamentais do cidadão e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial.

A tenente-coronel Viviane Saliba Nascimento, comandante do 7º BPM, enfatizou que o Ministério Público sempre foi um órgão parceiro na promoção da segurança pública e receber a visita do Doutor Sérgio é ratificar que a Unidade vem trabalhando no caminho certo, com o compromisso em seguir as propostas de melhorias apresentadas e trabalhar em estreita colaboração com o Núcleo de Controle da Atividade Policial.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES