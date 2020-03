“Prometi não falar mal, senão ele não cai”, diz Maia sobre Weintraub

arrow-options Cleia Viana/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara Rodrigo Maia participa do Encontro Anual Educação Já

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia , evitou fazer críticas ao ministro da Educação, Abraham Weintraub , nesta segunda-feira (9) em sua participação no Encontro Anual Educação Já, em Brasília. No encontro, o deputado participou de várias discussões sobre educação, principalmente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica ( Fundeb ), e disse que “prometeu” que não falaria mal de de Weintraub durnte o evento.

“Ao aceitar o convite [para o evento], prometi não falar mal do ministro da Educação, senão ele não cai”, disse Maia. O comentário provocou risos na plateia.



Apesar de ter optado por não fazer críticas, ultimamente Maia tem se manifestado de mandeira dura contra o ministro da Educação. No último desses episódios, o parlamentar criticou a relação difícil com o chefe da pasta.

“Eu só trabalho com bandeira branca. O problema é que o grupo que o ministro representa é a bandeira do ódio. Eu não posso negociar com quem tem a bandeira do ódio de forma permanente, atacando e agredindo as pessoas em redes sociais”, afirmou Maia.



Antes disso, o presidente da Câmara também chegou a dizer que Weintraub atrapalha o Brasil e que ele brinca com o futuro das crianças. “Como faz para um investidor olhar para um ministro da Educação desse?”, questionou o deputado. “Nosso país não tem futuro, né? Não tem futuro. Parece um passado ruim, porque conseguiu fazer de um cara desse o ministro da Educação… que construção que nós tivemos”, completou.