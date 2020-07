Projetos vão contemplar crianças, jovens e adolescentes em São Mateus

A Prefeitura de São Mateus, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, foi contemplada com três projetos nos editais da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). No total, os projetos aprovados foram premiados com 125 mil reais.

Os projetos mateenses contemplados foram: o Núcleo Pedacapoeira Vila Nova, Centro Cultural Capura Raça e Batalha City Hip Hop + Formação. Todos objetivam atender crianças, adolescentes e jovens de baixa renda socioeconômica, residentes em áreas de vulnerabilidade social.

Os editais são realizados com recursos provenientes do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). Para garantir segurança a todos envolvidos, o Subsecretário Municipal de Juventude, David Lopes Santos, o Piu, lembrou que os projetos só devem ser colocados em prática após o fim da pandemia.

PROJETOS CONTEMPLADOS

– Batalha City Hip Hop + Formação

O projeto Batalha City é uma iniciativa com intuito de gerar formação através das vertentes da cultura hip hop, sendo elas: dança breaking, DJ, MC e Graffit. O projeto surgiu em 2010 no formato de evento, com o passar do tempo foi ganhando corpo e se tornando um programa de formação continuada com o objetivo de gerar e produzir cultura de qualidade para os jovens da comunidade local.

– Núcleo Pedacapoeira Vila Nova

O projeto é idealizado pelo Grupo de Capoeira Guerreiros da Força que atua nos bairros de São Mateus desde 2006, fazendo intervenções sociais, servindo como ferramenta didática para promoção da sociabilidade, prevenção a violências diversas contra a juventude, além de promover a diversidade cultural da capoeira. O objetivo do grupo é manter viva a escola de capoeira, passando de geração para geração a filosofia de prevenção de valores étnicos e morais da sociedade.

– Centro Cultural Capura Raça

Idealizado pelo Grupo de Capoeira Capura Raça, com dedicação na diversidade cultural afro-brasileira. O espaço foi criado pela necessidade do grupo ter um espaço que lhe desse autonomia de criar e produzir cultura através da arte da capoeira com programação independente, em um espaço sem limitações de uso.