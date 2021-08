Projetos do Executivo passam em sessão extra

Em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (18), os deputados aprovaram cinco matérias de autoria do Executivo que tramitavam em regime de urgência. Entre elas, estão dois projetos relacionados à transferência de recursos aos municípios para investimento em educação.

O Projeto de Lei (PL) 324/2021 altera a Lei 11.227/2020 no que se refere aos critérios e prazos para repasse das parcelas do produto da arrecadação de impostos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), aos municípios.

A matéria promove um ajuste desse repasse a situações de excepcionalidade, como o caso da pandemia. Um dos critérios levados em conta para distribuição de recursos aos municípios é o Índice de Qualidade Educacional (IQE), calculado com base no Programa de Avaliação da Educação Básica no Espírito Santo (Paebes), que não pode ser realizado em 2020 por conta da emergência em saúde pública.

No Plenário, o PL recebeu parecer favorável em reunião conjunta das comissões de Justiça e Finanças, sob a relatoria do deputado Gandini (Cidadania).

Crédito para educação

Outra proposta aprovada, também para a área da educação, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 100 milhões para a Secretaria de Educação (Sedu). De acordo com o PL 410/2021, do Executivo, o aporte será feito no Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes), para atender a parcerias com municípios participantes do Pacto pela Aprendizagem.

Crédito para concurso

Na pauta da reunião extraordinária constava também o PL 412/2021, de abertura de crédito especial no valor de R$ 130 mil, a favor da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), para realização de concurso público e processo seletivo. Os dois projetos sobre ajustes orçamentários foram analisados apenas pela Comissão de Finanças, com relatoria do deputado Freitas (PSB), que preside o colegiado.

Consignado para militares

O Plenário também acolheu o PL 303/2021, que permite ao servidor militar contrair empréstimos consignados maiores (aqueles cujo desconto é realizado na folha de pagamento). Atualmente, esse servidor pode obter crédito no valor de até 30% do seu vencimento, o que é chamado de margem consignável. Pelo projeto, esse percentual passaria para 35%, equiparando os militares aos servidores civis.

Para essa mudança, o PL altera a Lei 2.701/1972, que regula vencimentos, indenizações e proventos dos militares. Na sessão, a proposta do governo foi analisada pelas comissões de Justiça, Cidadania e Finanças em reunião conjunta, com relatoria do deputado Gandini (Cidadania).

Procuradoria

Também foi aprovada medida para reestruturar e modernizar o Programa de Residência Jurídica da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES). O Projeto de Lei Complementar (PLC) 16/2021 cria o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, a ser regulamentado, estruturado e gerido pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado (ESPGE).

O deputado Gandini (Cidadania) foi o relator da matéria na reunião conjunta dos colegiados de Justiça, Cidadania e Finanças. “É um projeto simples, na verdade uma adaptação de um programa que já existe. Não tem impacto orçamentário”, explicou no relatório. Ao todo, foram 24 votos a favor, nenhum voto contrário e a abstenção do presidente Erick Musso (Republicanos), que dirigia os trabalhos.

O PLC 16/2021 recebeu voto favorável de todos os deputados que participavam da sessãol: Adilson Espindula (PTB), Alexandre Xambinho (PL), Bruno Lamas (PSB), Capitão Assumção (Patri), Coronel Alexandre Quintino (PSL), Dary Pagung (PSB), Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules (MDB), Dr. Rafael Favatto (Patri), Engenheiro José Esmeraldo, Freitas (PSB), Gandini (Cidadania), Hudson Leal (Republicanos), Iriny Lopes (PT), Janete de Sá (PMN), Luciano Machado (PV), Luiz Durão (PDT), Marcos Garcia (PV), Pastor Marcos Mansur (PSDB), Raquel Lessa (Pros), Renzo Vasconcelos (PP), Sergio Majeski (PSB), Theodorico Ferraço (DEM) e Torino Marques (PSL).

Assentamento

O Plenário aprovou, ainda, o PL 379/2021, que visa à regularização de assentamento de famílias em área de reforma agrária no município de Fundão.