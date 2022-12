Projetos aprovados nesta terça-feira

A Assembleia Legislativa realizou sessão extraordinária na manhã desta terça-feira (20), quando aprovou 19 propostas, sendo 16 projetos de autoria do Executivo estadual. Também foram aprovadas as contas do governandor Renato Casagrande (PSB) relativas aos anos de 2018, 2019 e 2020, na forma de Projetos de Decreto Legislativo elaborados a partir do parecer técnico da Comissão de Finanças.

Projeto de Lei 518/2022, de autoria do governo do Estado, que altera a redação dos arts. 2º, 10 e 14 da Lei nº 10.477, de 22 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a regularização fundiária específica para os imóveis localizados na área conhecida como “Fazenda Itanhenga”. Aprovado; Projeto de Lei 487/2022, de autoria do governo do Estado, que introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que tem por finalidade alterar os códigos NBM/SH previstos na alínea “h” do inciso II do art. 20, com o objetivo de atualizá-los para códigos NCM/SH, bem como incluir os códigos relativos a veículos elétricos, que atualmente não estão previstos no dispositivo. Aprovado; Projeto de Lei 447/2022, de autoria do governo do Estado, que introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o ICMS, que concede benefício tributário de isenção para as operações internas de saída de pão francês ou de sal. Aprovado; Projeto de Lei 462/2022, de autoria do governo do Estado, que introduz alterações na Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, consolidando e atualizando as normas do tributo e dá outras providências. Aprovado; Projeto de Lei 470/2022, de autoria do governo do Estado, que introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre ICMS, visando internalizar o Convênios ICMS nº 128/22, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, que autoriza a concessão de isenção do ICMS incidente nas operações com medicamentos destinados ao tratamento da Fibrose Cística. Aprovado; Projeto de Lei 484/2022, de autoria do governo do Estado, que visa regulamentar a destinação de bens oriundos de ilícitos penais relacionados aos crimes de lavagem de capital para a Polícia Civil e para o Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – FESP, e dá outras providências. Aprovado; Projeto de Lei 491/2022, de autoria do governo do Estado, que introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que visa contemplar a prorrogação do período de concessão do benefício previsto no art. 5º-D, seguindo a alteração promovida pelo Estado de Minas Gerais, que prorrogou até 31 de dezembro de 2032 a isenção do ICMS nas operações de que trata a alínea “a” do item 222, do Anexo I, do RICMS/MG, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, nos termos do Decreto nº 48.506, de 14 de setembro de 2022. Aprovado; Projeto de Lei Complementar 45/2022, de autoria do governo do Estado, que transforma a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico – SECTIDES em Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI, cria a Secretaria de Estado de Desenvolvimento – SEDES e dá outras providências. Aprovado; Projeto de Lei 499/2022, de autoria do governo do Estado, que dispõe sobre o Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias – FUNDAP, instituído pela Lei nº 2.508, de 22 de maio de 1970. Aprovado; Projeto de Lei 504/2022, de autoria do governo do Estado, que dispõe sobre as férias do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado. Aprovado; Projeto de Lei Complementar 46/2022, de autoria do governo do Estado, que solicita a transferência do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, que está vinculado à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP para Secretaria de Estado do Governo – SEG. Aprovado; Projeto de Lei Complementar 48/2022, de autoria do governo do Estado, que visa alterar a Lei Complementar Estadual nº 282, de 22 do mês de abril do ano de 2004 e dá outras providências, tendo em vista à necessidade de adequação da alíquota adotada pelo Instituto Previdenciário no cálculo da Taxa de Administração (RPPS), vez que esta deverá ser expressamente alterada no exercício de 2023 com viés de acompanhamento do quantitativo definido pela Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência – MTP sob o número 1.467/2022. Aprovado; Projeto de Lei Complementar 47/2022, de autoria do governo do Estado, que institui a Política Estadual de Fomento aos Investimentos e Negócios de Impacto Socioambiental – NISA – e dá outras providências. Aprovado; Projeto de Lei 517/2022, de autoria do governo do Estado, que tem por objetivo o pagamento do valor equivalente à bonificação extraordinária, efetuada neste ano de 2022 aos servidores da SEDU, aos eventuais herdeiros das vítimas fatais da tragédia ocorrida na EEEFM Primo Bitti. Aprovado; Projeto de Lei 570/2021, de autoria do governo do Estado, que altera a Lei nº 9.269, de 21 de julho de 2009, que consolida dispositivos das Leis 3.218/1978 e 7.990/2005. (Dar alternativas ao Corpo de Bombeiros quanto às ações de Poder de Polícia nas edificações e áreas de risco irregulares). Aprovado; Projeto de Decreto Legislativo 68/2022, que aprova as contas do governo do Estado do Espírito Santo relativas ao exercício de 2018. Aprovado; Projeto de Decreto Legislativo 69/2022, que aprova as contas do governo do Estado do Espírito Santo relativas ao exercício de 2020. Aprovado; Projeto de Decreto Legislativo 70/2022, que aprova as contas do governo do Estado do Espírito Santo relativas ao exercício de 2019. Aprovado; Projeto de Lei 457/2022, de autoria do governo do Estado, que trata da Proposta Orçamentária para o exercício de 2023, em cumprimento ao artigo 150, da Constituição Estadual, observando as orientações definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 11.677/2022, e a programação contida no Plano Plurianual 2020-2023, conforme Lei 11.095/2020. Aprovado.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES