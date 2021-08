Projetos ampliam Rota do Pico da Bandeira

Principal atrativo do Caparaó, a Rota do Pico da Bandeira é famosa entre os mais aventureiros. O percurso turístico, formado pelos municípios de Ibitirama e Dores do Rio Preto, pode ficar ainda mais atrativo com a inclusão de outros três municípios: Irupi, Iúna e Divino de São Lourenço. A ampliação do roteiro faz parte dos Projetos de Lei (PLs) 346/2021, do deputado Dary Pagung (PSB), e 347/2021, da deputada Janete de Sá (PMN).

A Rota do Pico da Bandeira – formada pelos municípios de Ibitirama e Dores do Rio Preto – foi criada pela Lei 11.327/2021, matéria de autoria do deputado Alexandre Xambinho (PL), que reconheceu o relevante interesse turístico e cultural da região. O objetivo de Pagung e Janete é tornar a rota mais completa com a inclusão dos municípios de Irupi, Iúna e Divino de São Lourenço, considerando que essas cidades já integram a chamada “Estrada Parque do Caparaó”, trajeto de acesso à região.

Em sua justificativa, Janete de Sá argumenta que a ampliação ajuda na divulgação regional. “A integração na rota do Pico da Bandeira dos municípios de Divino de São Lourenço, Iúna e Irupi amplia a visibilidade da região, gerando oportunidades nas atrações turísticas e divulgação das belezas naturais, trazendo desenvolvimento, emprego, renda e novos negócios”, destaca a autora.

Dary Pagung (PSB) também argumenta em sua justificativa que a legislação vigente não incluiu os municípios capixabas que já são reconhecidos dentro do Consórcio do Caparaó, colegiado intermunicipal que atua para o desenvolvimento sustentável da região. “A rota deve seguir a simetria criada pelo consórcio”, disse.

Pico da Bandeira

Não é à toa que o Pico da Bandeira é tão famoso: ele é o terceiro mais alto do país, com 2.891,98 metros de altitude, e um dos pontos mais frios da região Sudeste. Ele está localizado entre o Espírito Santo e Minas Gerais e, além de trilhas, o percurso apresenta cachoeiras e piscinas naturais famosas entre os turistas.

