Projeto ‘Zés do Futuro’ é reconhecido pela Câmara de Vereadores de São Mateus

O Projeto Zés do Futuro, que integra crianças e adolescentes do bairro Pedra D’Água através do esporte foi agraciado pela Câmara de São Mateus com o Certificado de Congratulação pelos relevantes serviços prestados à infância e juventude no município.

Dirigentes do projeto compareceram à sessão da última terça-feira (20), para receber, após a aprovação da proposição em plenário, a Moção nº 074/2021, encabeçada pelo vice-presidente da Casa de Leis, vereador Kacio Mendes, e subscrita por todos os vereadores presentes.

Idealizadores e coordenadores do projeto, o presidente Kássio Lima e a vice-presidente Iara Cardozo, foram convidados a usar a tribuna livre da Câmara, onde falaram do trabalho empreendido por eles na comunidade, com ajuda de voluntários e da iniciativa privada.

“O projeto nasceu da união de amigos com o mesmo intuito que é a promoção de educação e lazer para crianças em vulnerabilidade social. O nome é em homenagem ao meu saudoso pai José Domingos Passos, que teve sua partida precoce, a quem chamo de herói”, disse Kassio, nascido e crescido na Pedra D’Água.

Fundado em 2018, o Zés do Futuro completa 3 anos no dia 7 de setembro. O projeto atende 50 crianças e adolescentes, de ambos os sexos, com idades de 4 a14 anos, residentes na Avenida Ernane Rufino da Silva, Pedra D’Água e adjacências, buscando ofertar espaço qualificado de convivência, através de atividades lúdicas que propiciam o despertar do sentimento de pertencimento, solidariedade e autonomia, coordenadas por vinte 20 colaboradores.

De acordo com o presidente, mais de cem crianças aguardam vaga no projeto.

“Hoje nós temos uma lista com 125 crianças esperando para entrar no projeto. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e não ter condições de estrutura mínima para poder dar a essa criançada”.

Os fundadores almejam somar esforços junto ao Poder Público e às famílias no sentido de contribuírem para o desenvolvimento saudável de seus assistidos.

“Sei do trabalho que o Kassio vem fazendo, do potencial de sua equipe. Pode ter certeza de que essa Casa de Leis vai apoiar não só esse, mas todos os projetos que vierem beneficiar a população mateense” disse o vereador Kacio Mendes.

“Nós queremos continuar sendo uma caixa de ressonância da sociedade e isso que vocês fazem é um projeto grandioso, o poder público precisa incentivar mais e mais. É de extrema importância investir no maior patrimônio que nós temos, que são as nossas crianças”, ressaltou o presidente da Câmara, Paulo Fundão.

SEDE PRÓPRIA

Conforme Iara Cardozo, a pandemia prejudicou o desenvolvimento das atividades e que o grande objetivo, este ano, é conseguir a sede própria para atender, além das crianças, os pais, que participavam de oficinas terapêuticas com profissionais. “Infelizmente os nossos encontros presenciais estão suspensos desde março de 2020, o que não nos impediu de estar trabalhando e prestando assistência

à comunidade, fazendo atividades virtuais de cultura e lazer e distribuição de cestas básicas, brinquedos e objetos de uso pessoal”, explicou a vice-presidente da entidade.

Iara pediu ao parlamento que interceda junto ao Executivo pela conquista do espaço próprio. “As atividades ao ar livre acontecem num espaço provisório, emprestado por um morador e no campo de futebol da comunidade, que é cedido para que a gente atendesse as crianças. Precisamos de uma sede própria para melhor acolher os assistidos”

O primeiro avanço partiu da Câmara, que aprovou na última terça-feira a indicação nº 501/2021, de Kacio Mendes, assinada por todos os vereadores na sessão, pedindo ao prefeito a aquisição de terreno público para instalação do Zés do Futuro.

A proposição foi encaminhada ao Executivo e aguarda resposta.