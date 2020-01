Projeto visa humanizar internação em UTI

Assegurar a permanência de acompanhante à pessoa internada em unidade de terapia intensiva (UTI) dos hospitais do Estado. Esta é a finalidade do Projeto de Lei (PL) 775/2019, apresentado pelo deputado Capitão Assumção (PSL). Conforme a iniciativa, o objetivo da proposta é contribuir com a melhora dos pacientes internados.

De acordo com o texto normativo, além do acompanhamento na área de terapia intensiva, também fica assegurado o direito de um acompanhante nas unidades de pronto atendimento e nas maternidades. Resguardado os períodos necessários para a atividade de higienização e o direito à privacidade de outros pacientes.

“A possibilidade de permanência de familiares na UTI coopera, significantemente, para a melhora dos pacientes e permite um tempo menor de internação, contribuindo também para economia e para a racionalização do sistema de saúde. Além disso, o acompanhamento presencial do familiar na UTI reduz a ansiedade e angústia da família, oferecendo oportunidade de participação familiar no cuidado do paciente internado”, ressaltou Assumção nas justificativas do projeto.

A unidade de saúde pode exigir a saída do acompanhante durante as atividades de higienização, do ambiente e do paciente, e para realização de exames de maior complexidade. Ademais, em casos de risco de saúde, o responsável pelo setor também poderá proibir a entrada e a permanência do acompanhante, de forma justificada.

Tramitação

A matéria passará pelas comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Saúde e de Finanças, antes de ser votada pelo Plenário da Casa.